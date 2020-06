Pequín cancel·la més de 1.200 vols pel brot de coronavirus

Les autoritats xineses han cancel·lat fins a 1.225 vols d'entrada i sortida de Pequín arran del brot de coronavirus que s'ha detectat en un mercat majorista de la capital, el de Xinfadi. El govern municipal va apujar dimarts a la nit el nivell d'emergència a la ciutat després que ja s'hagin identificat fins a 137 casos positius de covid-19.

En concret, la subsecretària general del govern municipal, Chen Bei, va anunciar dimarts que la capital passava del tercer al segon nivell d'emergència, de manera que, entre altres mesures, les comunitats de veïns tornaran a comprovar la identitat i l'estat de salut dels residents i els prendran la temperatura a l'entrada. Les comunitats de veïns situades en àrees de risc, o sigui prop del mercat on es va detectar el brot, quedaran segellades i no es permetrà que ningú en surti, tal com va passar a Wuhan durant les pitjors setmanes de la pandèmia.

Suspensió de classes

Chen va admetre que la "situació a Pequín continua sent greu". En conseqüència, s'han suspès tots els vols interprovincials i s'han prohibit els viatges dins la mateixa província. Però les mesures de prevenció no s'acaben aquí: s'han tornat a suspendre totes les classes presencials als centres d'educació primària, secundària i superior, i s'aconsella a la gent que treballi des de casa, o sigui, que torni a recórrer al teletreball. També s'han tancat els mercats subterranis, mentre que les biblioteques, museus i parcs obriran durant un temps limitat i amb un aforament no superior al 30% de la capacitat.

També es desinfectaran tots els restaurants, mercats i campus universitaris de la capital, cosa que suposarà una operació a gran escala perquè hi ha desenes de milers d'establiments de restauració. Així mateix també està previst fer proves de coronavirus als seus treballadors. Fins aquest dimarts ja s'havien desinfectat 276 mercats de productes agrícoles, s'havien tancat 11 mercats subterranis i 33.173 serveis de repartiment de menjar.

La prioritat de les autoritats és impedir que el virus s'estengui o que arribi a unes altres ciutats. Fins ara només ha transcendit que el patogen es va detectar en una taula de tallar peix utilitzada per un venedor de salmó al mercat majorista de Xinfadi. Alguns experts locals han afirmat que el brot del virus podria ser "més infecciós" que el detectat a la ciutat Wuhan, on va començar la pandèmia.