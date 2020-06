Pequín confina 11 barris per por d'un rebrot de covid-19

La ciutat de Pequín ha tornat a confinar aquest dissabte 11 barris del districte de Fengtai, al sud-oest de la ciutat, després que s'hagin detectat diversos casos de coronavirus de transmissió local, contagiats suposadament en un mercat majorista d'aquesta zona, el mercat Xinfadi. Els onze barris més propers al mercat han estat confinats i s'ha tancat tota la ciutat al turisme intern, segons Reuters. La ciutat ha anunciat també que suspèn la reobertura d'escoles bressol i escoles de primària que estava prevista per a aquest dilluns.

Arran de la detecció divendres de sis casos de covid-19 de transmissió local, tots ells de persones que havien visitat aquest mercat majorista local, la ciutat ha fet proves de covid-19 a 517 persones més vinculades a aquest centre i fins a 45 han donat positiu, tot i que cap d'elles presentaven símptomes.

Les autoritats han tancat el mercat de Xinfadi cap a les tres de la matinada de dissabte, hora xinesa, al constatar que dos homes que treballaven en el sector càrnic i que havien visitat el mercat recentment havien estat infectats per coronavirus. Poc abans d'això ja havien aturatel comerç de carn de vedella i de xai en aquest i altres mercats majoristes de la ciutat.

Les mateixes autoritats han anunciat que es farà la prova de covid-19 a 10.000 persones vinculades al mercat. Un dels portaveus del districte, Chu Junwei, ha afirmat aquest dissabte que la zona ja es troba "com en emergència de guerra" davant la por que els nous casos siguin l'inici d'un rebrot a la ciutat.

Segons diu el diari Beijing Youth Daily i recull l'agència Reuters, altres grans supermercats de Pequín han decidit durant la nit retirar el salmó de les seves prestatgeries després que es descobrís covid-19 en les taules de tallar salmó importat en el mercat.

Les dades de la Xina es mantenen encara en 83.075 casos confirmats i 4.634 morts per covid-19. Però en les últimes setmanes s'han detectat alguns casos importats a ciutats com ara Tianjin (al nord-est), Xangai (a l'est ), Canton (al sud), Hainan (nord-est) i Sixual (sud-oest). Dels 1.808 casos importats, és a dir, procedents de l'exterior, només 66 continuen actius i no s'ha registrat cap mort fins ara, segons dades oficials recollides per l'agència Efe.