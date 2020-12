Un pessebre de Playmobil inspirat en la feina de l'ARA a Lesbos

Des del 2009 cada Nadal Francesc Mateu fa un pessebre amb els ninots de Playmobil inspirat en una causa social. El d'enguany reprodueix el nou camp de refugiats de l'illa grega de Lesbos, que es va construir després de l'incendi de Mória i que ha reconstruït amb els reportatges del diari ARA.

651x366 Combo d'imatges on es veu el camp temporal de l'illa de Lesbos i el pessebre que recrea la situació / XAVIER BERTRAL/ FRANCESC MATEU Combo d'imatges on es veu el camp temporal de l'illa de Lesbos i el pessebre que recrea la situació / XAVIER BERTRAL/ FRANCESC MATEU

"L'incendi em va tocar molt i quan vaig veure el reportatge de l'ARA m'hi vaig posar", explica. D'això ja fa dos mesos i ha treballat de valent amb els seus fills –també els grans que ja no viuen a casa, però que no volen perdre la tradició– per construir la maqueta en què una parella de refugiats prenen vida per donar a llum una criatura en un dels llocs més hostils d'Europa.

Mateu va començar a fer pessebres quan, tornant de Bolívia –on havia fet de cooperant–, va voler explicar als seus fills com era la casa de fang d'una comunitat aïllada que havia visitat. "Quan hi vaig arribar l'home era fora i em va dir: 'Aquesta nit ha nascut el nen'. L'havien posat en un tronc buit i li havien lligat el cordó umbilical amb un fil de llana que el pare s'havia tret del jersei", recorda.

651x366 Combo d'una imatge de l'ARA a la porta del camp temporal de Lesbos i la mateixa situació al pessebre de playmobil / XAVIER BERTRAL/ FRANCESC MATEU Combo d'una imatge de l'ARA a la porta del camp temporal de Lesbos i la mateixa situació al pessebre de playmobil / XAVIER BERTRAL/ FRANCESC MATEU

Allà van començar els primers pessebres, primer amb els ninots dels nens, i van anar guanyant mida i professionalitat reproduint pasteres, el 15-M de la plaça Catalunya, la tanca de Melilla, un desallotjament de la PAH o un sensesostre al Raval, i fins i tot una kelly que era mare soltera.