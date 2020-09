Petita victòria de l’oposició russa a les eleccions regionals

Malgrat la repressió, l'oposició a Rússia continua desafiant el règim de Vladímir Putin. Les eleccions regionals d'aquest diumenge han sigut la primera prova després de l’enverinament de l’opositor Aleksei Navalni i del referèndum constitucional de l'1 de juliol, que permet la continuïtat al poder de Putin. La major part de les regions s’han mantingut en mans de la governant Rússia Unida, però no sense acusacions de manipulació electoral. Segons l’organització d’observació electoral Golos (Vot), s’han registrat 394 potencials fraus en diferents regions. Però l’oposició ha aconseguit guanyar pes a les càmeres d’algunes ciutats importants de Sibèria com Tomsk i Novossibirsk, la capital.

Tot i haver mantingut bona part dels Parlaments que controlaven, segons una enquesta del centre d’opinió Levada, només un 31% dels russos votarien el partit del Kremlin. La caiguda del poder adquisitiu, causada en part per la pèrdua de valor del ruble, així com la gestió del coronavirus i l’augment de l’atur han passat factura al partit de Putin.

Victòria de Navalni

El nom de la jornada, amb permís de Navalni, és Serguei Boiko, el guanyador de les eleccions locals de la ciutat de Novossibirsk, la tercera més poblada de Rússia, amb prop d'1,5 milions d’habitants. Amb l’estratègia del vot intel·ligent, la seva llista Coalició Electoral 2020 ha aconseguit entrar a l'assemblea local. Rússia Unida ha perdut la majoria de la cambra i ara té 22 diputats de 50, mentre que han estat elegits 14 candidats independents, incloent-hi els de la Coalició. Tant Boiko com altres opositors portaven alguns dies denunciant els intents d’excloure els observadors opositors així com la manipulació de paperetes electorals o agressions a gent de l’oposició.

Navalni i el seu equip van idear el sistema del vot intel·ligent, que implica donar suport al candidat que tingui més possibilitats de derrotar el de Rússia Unida, independentment de si és comunista, nacionalista, independent o liberal. Gràcies a aquest sistema, a les eleccions municipals de Moscou de l’any passat prop de la meitat dels seients de la Duma de Moscou van quedar en mans de l’oposició.

A la ciutat de Tomsk, també a Sibèria i d’on va sortir el vol que havia de portar Navalni a Moscou quan el van enverinar, la victòria ha sigut més clara per a l’oposició. Dels 26 seients de l’assemblea local, 16 són per al vot intel·ligent mentre que Rússia Unida s'ha queda només amb 3 representants.

Abans de ser enverinat, Navalni havia visitat aquesta regió per treballar en una estratègia electoral per vèncer Rússia Unida. A Sibèria va denunciar la corrupció de polítics locals i va ajudar opositors a preparar-se per als comicis. En un dels vídeos que va enregistrar en aquesta visita Navalni assegurava: “Si Rússia Unida perd la majoria [als Parlaments regionals], el poder d’aquests criminals s’esfumarà immediatament”.

Acusacions de corrupció

Amb l’escrutini encara per acabar, la major part de les 41 regions on hi havia eleccions s’han mantingut sota les mans de candidats de Rússia Unida, com és el cas de la ciutat de Sevastòpol (a Crimea, controlada de facto per Rússia), Krasnodar o el Tatarstan. Recentment es va fer públic que la família de Rustam Minnikhànov, governador de la República del Tatarstan, tenia propietats al seu nom per valor d’uns 33 milions d’euros.