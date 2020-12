Pirateig massiu als ordinadors del govern dels Estats Units

El govern nord-americà ha admès aquest dimecres haver patit un pirateig massiu en les xarxes de diverses de les seves agències en una "campanya de ciberseguretat significativa i que encara està en marxa". Els pirates haurien accedit a milers de correus electrònics interns, tot i que es desconeix encara l'abast de la informació compromesa.

Els experts destaquen que els mètodes emprats assenyalen Rússia com a responsable de l'atac, segons diversos mitjans, tot i que el comunicat conjunt entre l'FBI, l'Agència de Ciberseguretat i Seguretat de les Infraestructures (CISA) i l'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional (ODNI) només apunta que encara s'estan investigant els possibles culpables.

CISA va tenir coneixement del ciberatac diumenge passat i immediatament va emetre una directiva d'emergència per demanar a les agències federals que desconnectin tots els productes de SolarWinds Orion als seus aparells. Aquest proveïdor informàtic del Pentàgon i altres departaments del govern nord-americà també va informar d'un "sofisticat" ciberatac als seus sistemes fet per "un estat nacional extern" tot i que no havien verificat la identitat de l'atacant.

En aquell moment es va alertar de piratejos als departaments de Comerç i del Tresor del govern nord-americà, segons Reuters, però ja es va dir que allò podria ser només la punta de l'iceberg. Segueix encara el misteri sobre quina informació ha estat piratejada i si es tracta de dades sobre el covid-19 o fins i tot dades d'armament nuclear.

La nota de premsa conjunta de les agències de seguretat explica que s'han donat ja les guies d'acció oportunes a tots els departaments del govern per "recuperar-se ràpid d'aquest incident" i per protegir les seves xarxes.

Aquest nou atac se suma als que ja s'havien detectat en el passat i atribuït, aquells cops sí clarament, a l'agència de ciberseguretat russa, com el que anava destinat a robar informació sobre la vacuna del covid-19 o diversos intents de piratejar informació electoral abans de les eleccions presidencials del 3 de novembre.