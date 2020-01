Pluges extremes neguen la capital d'Indonèsia i causen 21 morts

Almenys 21 persones han mort i 62.000 més han hagut de ser evacuades a causa de les torrencials i inèdites pluges registrades en només 24 hores a Jakarta, la capital d'Indonèsia, i rodalia, entre la nit d'Any Nou i dimecres. Es tracta de les precipitacions més importants que ha viscut la ciutat des que es van batre tots els rècords el 1996, fins al punt que l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia ha admès que es tractava de "pluges no convencionals".

Les imatges que arriben des de Jakarta són apocalíptiques. La ciutat ha quedat en bona mesura inundada. En alguns casos l'aigua ha arribat gairebé als dos metres d'altura i ha deixat centenars de vehicles encallats i el transport públic del tot paralitzat, cosa que ha dificultat les feines d'evacuació. A més, les autoritats no van advertir la població de les pluges extremes, i la gent no va tenir temps de reaccionar. El resultat és que desenes de milers de persones han quedat atrapades en zones completament negades. Els carrers semblen ara rius.

"Les pluges es van registrar en un període de temps molt curt i l'aigua corria amb tanta força pels carrers que fins i tot empenyia els cotxes", ha explicat el director d'operacions de l'Agència Nacional de Recerca i Rescat, Budi Purnama, per justificar que els serveis d'emergència no actuessin a temps. Això també explica que almenys 21 persones hagin mort, una xifra que podria augmentar perquè els serveis de rescat encara no han pogut accedir a totes les zones afectades. Les víctimes han perdut la vida per ofegament, per hipotèrmia o a causa d'esllavissades. Entre les víctimes hi ha un nen de 8 anys i un adolescent de 16 que s'ha electrocutat, perquè una part de la xarxa elèctrica s'ha desplomat a causa de les fortes precipitacions. El subministrament a la ciutat ha quedat del tot interromput.

L'agència de meteorologia local ha explicat que la intensitat de les pluges es deu a diversos factors, com ara el fet que ara és l'època dels monsons, i també perquè les temperatures durant els últims dies havien sigut molt elevades i hi havia una gran quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera. Aquesta situació torna a posar damunt la taula un cop més fins a quin punt l'emergència climàtica –i l'escalfament global del planeta– és al darrere dels fenòmens meteorològics extrems.

El 40% de Jakarta es troba sota el nivell del mar, i la ciutat està acostumada a patir inundacions durant aquesta època de l'any, però no pas amb l'actual freqüència i intensitat. Precisament per aquesta raó, el govern indonesi va anunciar l'any passat que tenia previst traslladar la capital a la província de Kalimantan Oriental, a l'illa de Borneo. Els experts consideren que Jakarta és una de les ciutats del món que més ràpidament s'està enfonsant, i calculen que podria quedar del tot submergida el 2050. A la capital i a la seva àrea metropolitana, hi viuen uns 30 milions de persones.