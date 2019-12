Polèmic intercanvi de presoners entre Ucraïna i els rebels prorussos al Donbass

El govern d’Ucraïna i els rebels prorussos han intercanviat aquest diumenge 200 presoners a la línia de separació del Donbass, la regió separatista de l’est, en el primer bescanvi de presoners des del 2017, fruit del desgel de les relacions amb Rússia encetat pel president Volodímir Zelenski i el seu homòleg rus, Vladímir Putin. Després de dos anys de negociacions sense èxit, aquest intercanvi va ser desbloquejat a la primera reunió que van mantenir els dos líders el 9 de desembre a París. El còmic reconvertit en polític va guanyar les eleccions presidencials a Ucraïna l’abril d’aquest any.

Però l’intercanvi de presoners no ha estat exempt de polèmica, perquè inclou cinc policies de la força antidisturbis del derrocat president prorús Víktor Ianukòvitx, coneguda com a Bérkut, que estan implicats en la mort de més d’un centenar de manifestants durant la revolució de l’Euromaidan el febrer del 2014.

Les famílies de les víctimes van escriure una carta oberta al president en què advertien que aquests policies no tenien res a veure amb la guerra al Donbass i que el seu alliberament podria desencadenar una nova onada de protestes. Des del govern s’argumentava que els policies, segons la llei vigent, haurien sortit aviat en llibertat i que era preferible bescanviar-los per “herois ucraïnesos en captivitat”.

“Autèntics assassins”

El setembre passat, Zelenski ja va aconseguir acordar amb Putin un primer intercanvi de 35 presoners, entre ells els 24 mariners detinguts pels guardacostes russos al Mar Negre i també el cineasta Oleh Sentsov, premi Sàkharov del Parlament Europeu. Però el mateix Sentsov ha criticat el bescanvi d’aquest diumenge i ha qualificat d’"autèntics assassins" alguns dels presoners alliberats per Kíev.

En aquest últim intercanvi de 200 presoners hi figuren soldats, milicians, mercenaris, policies i activistes de tots dos bàndols, alguns dels quals estaven retinguts per l’enemic gairebé des de l’esclat del conflicte a l’est d’Ucraïna el 2014, que s’ha cobrat la vida de més de 13.000 persones.

"Em van pegar i torturar per arrencar-me informació, però no durant gaire temps", ha explicat a la premsa un feliç Aleksandr Danilchenko, un dels vint presoners ucraïnesos alliberats per l'autoproclamada república popular de Lugansk, segons Efe.

En realitat, no han estat intercanviats tots els presos, ja que encara hi ha nombrosos combatents i activistes en poder de Kíev i els separatistes, sense comptar els tàrtars de Crimea empresonats per Rússia després de l'annexió de la península.