Polèmica a Itàlia per la reobertura de les llibreries

Com cada dia fins que el coronavirus va obligar mig planeta a tancar-se a casa, el dimarts 14 d'abril Paolo Ambrosini va obrir les portes del seu negoci, una modesta però moderna llibreria familiar amb més de 70 anys d'història situada al centre de San Bonifacio, un poble de tot just 20.000 ànimes al Vèneto. "Des de les 10 del matí fins al migdia no ha deixat de venir gent. N'hi ha que m'han trucat, d'altres que m'han escrit... Alguns esperaven des de feia temps un llibre i no volien que jo els el portés a casa. Fins i tot s'ha format una petita cua perquè només hi poden entrar dues persones alhora, una per cada planta", explica per telèfon Ambrosini, que també és president de l'Associació de Llibreters Italians.

Aquest llibreter és un dels empresaris que des de dimarts poden tornar a apujar les persianes de l'establiment, gràcies a l'autorització del govern italià per a l'obertura de llibreries, papereries i botigues de nadons després de més de cinc setmanes de confinament i el tancament de totes les activitats econòmiques no essencials a Itàlia. L'aïllament i la hibernació continuaran almenys fins al 3 de maig excepte per a aquests comerços, a més de farmàcies i supermercats. Una obertura que, com gairebé totes les mesures adoptades durant aquesta emergència a Itàlia, ha tingut una resposta desigual a les diferents regions.



A la Llombardia, la regió més afectada per la propagació de virus, les llibreries seguiran tancades perquè, segons asseguren les autoritats regionals, el risc de contagi és encara massa elevat. El mateix ha passat a la Campània, on una ordenança prohibeix l'obertura de papereries i llibreries mentre que les botigues de roba per a nadons podran obrir els dimarts al matí. Al Laci –la regió de Roma– l'obertura es retardarà fins al 20 d'abril per donar temps als propietaris per organitzar les mesures de seguretat previstes en el decret. I al Vèneto, una de les primeres regions juntament amb la Llombardia que va ser declarada zona vermella, aquests comerços només podran obrir dos dies a la setmana. "Els clients han de guardar dos metres de distància i entrar amb mascareta i guants. A més, hem de netejar l'ambient com a mínim dues vegades al dia ", explica Ambrosini a l'ARA.

Molts llibreters rebutgen l'obertura proposada pel govern i reclamen mesures estructurals de suport a un sector que estava en crisi abans del coronavirus i que en l'últim mes ha perdut uns 25 milions d'euros de facturació. "Estem contents d'aquesta atenció imprevista per la nostra feina, però ens hauria agradat que s'hagués produït abans de les mesures del govern per contenir la pandèmia", escriu l'Associació de Llibreters, Editors i Distribuïdors en xarxa en una carta adreçada al primer ministre, Giuseppe Conte. "Si som essencials per a la cultura italiana, aquesta missió hauria de ser reconeguda sempre i de manera estructural mitjançant mesures econòmiques per donar suport a la nostra activitat diària", subratllen.



Entre els més de 300 signants de la carta hi ha Marianna Bonelli, propietària d'una llibreria a Pàdua, que denuncia no haver tingut prou temps per desinfectar el local ni per dotar-se de les mesures de seguretat adequades. "I, sobretot, qui podrà entrar a les llibreries si les limitacions al moviment de les persones seguiran fins al 3 de maig?", es pregunta Bonelli.



"És una pena, però no vull entrar en cap polèmica amb els companys. Entenc que alguns han pogut patir la malaltia de manera directa i tinguin por a obrir", assegura Ambrosini, que reconeix que moltes llibreries no obriran les portes per por de perdre les ajudes promeses als autònoms, tot i que puntualitza que aquestes ajudes han estat confirmades també per als negocis oberts.

Per al president de l'Associació de Llibreters Italians, l'obertura de les llibreries pot ser un model a replicar de cara a "la fase dos de l'emergència", tal com la va definir Conte. "Això no vol dir que el virus hagi estat derrotat. Hem d'ajudar el país a superar la por i trobar una manera de conviure amb el virus, que probablement durarà molt de temps. Com més aviat ho fem, millor per a tots ", diu Ambrosini.