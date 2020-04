Polèmica entre govern i científics a Suècia, on es manté tot obert

L’estratègia que està seguint Suècia per minimitzar la propagació del coronavirus ha creat controvèrsia al país. Les autoritats defensen que les mesures preses són suficients i estan funcionant, però alhora hi ha una gran quantitat d’experts de diversos àmbits científics que fa dies que aixequen la veu, augurant un col·lapse del sistema sanitari i retraient la “falta de transparència” de l’Agència de Salut Pública. El govern ha basat les seves decisions en les recomanacions d’aquest organisme públic independent, un fet que també ha suscitat opinions contràries: mentre que alguns aplaudeixen que les decisions les liderin els científics (les enquestes mostren que la gran majoria dels ciutadans aproven l’estratègia), d’altres acusen l’executiu d’inacció.

A diferència de la majoria de països europeus, Suècia no ha imposat limitacions severes a les llibertats ciutadanes. Les escoles funcionen amb normalitat i els negocis poden seguir oberts mentre garanteixin mesures de contenció del risc. Argumenten que aquesta és l’única opció sostenible a llarg termini. Tot i això, aquesta setmana el govern ha aconseguit el suport parlamentari per poder decretar noves restriccions si en algun moment ho veu necessari.

Un dels arguments que sovint s’esgrimeix és que els ciutadans solen seguir les directrius de les autoritats perquè tenen una gran confiança en les institucions públiques. “Crec que del que estem parlant és de la cultura sueca, de com els suecs interpreten les recomanacions de les autoritats. Crec que la majoria de la gent les interpreta com a consells molt clars sobre com actuar”, argumentava en una roda de premsa Anders Tegnell, l’epidemiòleg en cap de l’Agència de Salut Pública, el principal portaveu en aquesta crisi, que va posar com a exemple que el 98% dels infants a Suècia estan vacunats malgrat que no és obligatori.

Apel·lar a la consciència

Però no tothom hi està d’acord. “No pots simplement apel·lar a la consciència de la gent i demanar-los que s’ho pensin bé abans de fer això o allò”, considera Björn Olsen, professor de malalties infeccioses a la Universitat d’Uppsala. “Som una colla d’individualistes, i la gent encara segueix reunint-se en grups”, afegeix al mitjà local Kvartal. Olsen forma part d’un grup d’experts de diferents camps que consideren que el govern no està fent prou per reduir la propagació del virus. Uns 2.000 investigadors han signat una carta oberta a l’executiu en què reclamen mesures més estrictes per reduir el contacte social.

Nele Brusselaers, professora d’epidemiologia clínica a l’Institut Karolinska d’Estocolm, també retreu que les autoritats sueques han optat per l’estratègia de la immunitat de grup ràpida, tot i que s’ha negat oficialment. “És molt arriscat perquè no hi ha evidències sòlides que la gent s’immunitzi contra el covid-19”, argumenta a l’ARA. Pronostica que el sistema sanitari no tindrà capacitat per tractar tots els malalts i recorda que “només hi ha un país a Europa amb menys llits d’UCI per càpita que Suècia”, que és Portugal. “S’ha fet massa poc i massa tard”, lamenta, i remarca que “mentre que alguns països veïns esperen haver assolit el pic, a Suècia tot just comença”. Ahir mateix les autoritats sueques van explicar que s’ha incrementat el nombre de llits d’UCI fins a un miler, gairebé el doble que abans de la crisi del coronavirus.

Les comparatives amb la resta de països nòrdics són recurrents. Suècia és el país amb més afectació, amb la ràtio de morts per càpita més elevada: 86 morts per milió d’habitants, mentre que a Dinamarca són 43, a Noruega 20, a Finlàndia 9 i a Islàndia 18, segons el portal d’estadístiques Worldometers.

Aquesta setmana s’ha registrat l’increment diari de morts més elevat a Suècia fins ara. Va ser dimarts, quan es van reportar 114 morts més que el dia anterior, tot i que Tegnell va argumentar que responia a un desfasament en els registres (tot i això, durant tota la setmana s’ha mantingut una xifra del voltant de 100 morts diaris).

A prop dels mil morts

Segons el recompte oficial diari d’ahir, hi havia 9.685 contagis confirmats i 870 morts a Suècia. Estocolm segueix sent l’epicentre de la malaltia, amb l’agreujant que més d’una tercera part dels morts han sigut gent gran en residències. “Això és un fracàs”, ha admès Tegnell. Però també assegura que la corba ha començat a aplanar-se a la capital, mentre que creix a la resta del país.

Ara que és Setmana Santa les autoritats insisteixen en recomanar la cancel·lació de viatges “innecessaris” i evitar celebracions amb molta gent, però les úniques restriccions imposades fins ara són les reunions de més de 50 persones i les visites a les residències de gent gran. L’autoresponsabilitat segueix sent la màxima a seguir, com ha avisat el primer ministre, Stefan Löfven: “Qui triï viatjar innecessàriament estarà posant en risc la salut dels altres i desafiarà les instruccions de les autoritats. Assumirà una gran responsabilitat”.