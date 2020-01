Polèmica per una trobada entre Ábalos i la vicepresidenta de Veneçuela a Barajas

La suposada trobada entre la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, i el ministre espanyol de Foment, José Luis Ábalos, dilluns a l'aeroport de Barajas, a Madrid, continua portant cua. El Partit Popular, VOX i Ciutadans ja han exigit la dimissió del membre del govern de Pedro Sánchez si es confirma que Ábalos va estar reunit amb la segona de l'executiu de Nicolás Maduro. El motiu? Rodríguez té prohibit entrar a territori de la Unió Europea com a part de les sancions acordades per Brussel·les contra el govern de Maduro, per la seva política repressiva contra els opositors. La dreta espanyola, doncs, considera que si Ábalos coneixia la presència de la representant veneçolana a Espanya ho hauria hagut de denunciar.

La versió que sostenen des del govern espanyol, però, és ben diferent. Ábalos va anar a Barajas, a títol privat, per rebre un amic seu: el ministre de Turisme veneçolà, Félix Plasencia, que viatjava en el mateix avió que la vicepresidenta per assistir a una conferència a Madrid. Segons el seu discurs, la trobada amb Delcy Rodríguez va ser fortuïta i, reiteren, la política veneçolana mai va arribar a entrar legalment a territori espanyol durant el temps que va estar fent escala a Madrid abans de reprendre el viatge cap a Turquia. De fet, fonts policials diuen que va ser el mateix Ábalos qui ho va impedir.

En un moment, la vicepresidenta i la seva tripulació volia baixar de l'aparell per descansar. Llavors, el ministre espanyol, acompanyat d'un comissari de la policia, va pujar a l'avió privat per convèncer-la que no sortís perquè hauria violat les normes i hauria desencadenat un incident diplomàtic per les sancions de la UE. La vicepresidenta, segons la versió oficial, va acabar desistint i es va quedar a la nau acompanyada durant una estona pel ministre, mentre la tripulació sí que baixava a terra per recuperar forces. Ábalos i el govern, doncs, defensen que mai van tenir una trobada formal amb la representant de Caracas i que simplement es va limitar a fer complir les normes.

Però l'oposició no es creu aquest relat. "Pedro Sánchez ha de donar explicacions. Els espanyols no mereixem que el govern ens menteixi. No pot ser que una cosa que està preocupant els nostres socis comunitaris s'acabi amagant. Si s'acaba demostrant que es van reunir, Ábalos no pot seguir ni un dia més al capdavant del ministeri", ha apuntat el president del Partit Popular, Pablo Casado.

Mentrestant, des de Brussel·les han enviat una advertència. La Comissió Europea ha deixat clar que correspon a cada estat membre vigilar que es compleixi el règim de sancions comunitari contra països tercers, com és el cas de la vicepresidenta veneçolana. "Esperem que tots els membres compleixin el règim de sancions que han acordat", ha dit la portaveu comunitària d'Exteriors, Virginie Battu, que ha afegit que és "l'autoritat nacional qui ha de determinar si s'ha violat el règim de sancions".

L'episodi d'Ábalos coincideix amb l'arribada a Madrid de Juan Guaidó, que fa un any es va autoproclamar president de Veneçuela i va ser reconegut per bona part de la comunitat internacional. La rebuda que el govern espanyol li farà també ha generat controvèrsia. Finalment, Pedro Sánchez no es reunirà amb ell, i ho farà la ministra espanyola d'Exteriors, Arancha González Laya, dissabte. Aquesa decisió l'ha criticat la dreta espanyola, que exigeix que sigui el president espanyol mateix que el rebi. Paral·lelament, l'Ajuntament de Madrid i el govern autònom madrileny, els dos en mans d'una coalició entre el PP i Ciutadans, ja han anunciat que sí que es veuran amb Guaidó.