Polítics i advocats, entre els 334 detinguts vinculats a la màfia calabresa 'Ndrangheta

Un exsenador del partit de Silvio Berlusconi i un alcalde, a més d'altres polítics i advocats, són alguns dels 334 detinguts en una macrooperació policial contra la màfia calabresa de la 'Ndrangheta, que s'ha estès a quatre països: Itàlia, Suïssa, Alemanya i Bulgària. I és que es calcula que "el 80% del tràfic de drogues a Europa està controlat directament o indirectament per la 'Ndragheta", explica Joan Queralt, autor de diversos llibres d'investigació sobre la màfia, entre ells La Gomorra catalana (2011).

En els últims anys, la 'Ndrangheta ha superat la Cosa Nostra com el grup mafiós més poderós i perillós d'Itàlia, però aquest podria ser un cop molt dur per al grup. El fiscal antimàfia de Catanzaro, Nicola Gratteri, ha dirigit aquesta operació, que és la segona més gran de la història d'Itàlia, només per darrere del cop que es va donar a la Cosa Nostra als anys 80 i que va desembocar en el gran judici conegut com el maxiprocés de Palerm, entre el 1986 i el 1992. Allà, fins a 470 membres del clan sicilià van ser jutjats en un búnquer construït específicament per acollir el procés.

"Quantitativament aquella va ser més gran, però aquesta operació és potser més important i tot", diu Queralt, no només perquè la 'Ndragheta és avui "l'organització criminal més potent del món i hegemònica en el tràfic de drogues internacional", sinó també perquè l'operació "té el valor afegit que ha fet bingo en les relacions entre el món criminal i la política", cosa que no es va poder fer en l'operació del segle passat contra la Cosa Nostra.

L'operació dirigida per Gratteri deixa al descobert bona part de la xarxa de polítics, advocats i funcionaris que servien als propòsits del crim organitzat per a aquest grup que controla el tràfic de drogues i estén el seus tentacles també al mercat immobiliari. Els detinguts estan acusats d'associació mafiosa, assassinat, extorsió, usura, rentat de diners i altres delictes.

Entre ells s'hi compta l'exsenador de Força Itàlia, Giancarlo Pittelli, l'alcalde de Pizzo Calabro, un conegut advocat, Gianluca Callipo, i l'exregidor del Partit Demòcrata Pietro Giamborino. Aquest divendres al matí s'hi han afegit vuit detinguts més a Torí, entre ells un advocat assessor del partit ultradretà Germans d'Itàlia, Roberto Rosso, que hauria demanat vots al grup mafiós a la regió en les passades eleccions del mes de maig.

Aquesta connivència de la màfia amb el món polític italià és un fet que històricament ha estat molt difícil de perseguir judicialment. "Es necessiten personatges com el fiscal Gratteli, que és el que en diuen un gos sense collar, i que no té cap pudor d'entrar en el marc polític", diu l'expert, que destaca la "valentia, coratge i integritat" del fiscal calabrès i el compara amb els magistrats que van portar el cas de la Cosa Nostra als anys 80, Giovanni Falcone i Paolo Borsellino, que van ser assassinats després amb cotxes bomba.

Bosses decomissades per la policia en l'operació contra la màfia calabresa de la 'Ndrangheta. / AFP

També han quedat al descobert alguns dels secrets del grup, com la frase que han de repetir els mafiosos per convertir-se en caps del clan i que reprodueix un text del segle XVII: "En nom de Gaspare-Melchiorre-Baldassarre i Carlemany, que amb els seus cavalls blancs van destruir tots els enemics del seu regne, amb una capa sobre les espatlles i una espasa van formar el Trequartino", és la fórmula per entrar a la 'Ndrangheta com a trequartino, un dels rangs més alts en la seva jerarquia. La frase es va trobar escrita en un pizzino decomissat, un petit tros de paper que utilitzen els mafiosos per passar-se missatges.

"A la 'Ndragheta són molt litúrgics, i els ritus d'iniciació que la màfia siciliana va haver d'anul·lar per raons de seguretat segueixen vigents a la calabresa", explica Queralt, i remarca també el fort vincle que aquest grup de crim organitzat manté amb la maçoneria.

Més de 2.500 carabinieri han participat en l'execució de l'operació, que estava en marxa des del 2016 quan Gratteri va accedir al càrrec de fiscal de Catanzaro. Fins a 416 persones han estat posades sota vigilància i s'han decomissat actius per valor de 15 milions d'euros.

L'operació, batejada com Rinascita-Scott, s'ha centrat en una de les famílies del clan 'Ndrangheta, la dels Mancuso di Limbadi, la que té més vinculacions directes amb membres dels estaments de poder d'Itàlia. " El que més m'ha impressionat d'aquesta investigació és el nivell de permeabilitat de la 'Ndrangheta que mostren la política i les institucions. Entre els detinguts hi ha també el comandant provincial dels carabinieri de Teramo", ha dit Gratteri en roda de premsa.



L'exsenador de Força Itàlia Giancarlo Pittelli, per exemple, "hauria posat sistemàticament a disposició dels delinqüents la seva important riquesa de coneixement i relacions privilegiades amb exponents polítics i institucionals i líders del món empresarial i professional, també per adquirir informació protegida pel secret professional i per assegurar el seu desenvolupament en el sector empresarial". Pittelli, a més, és maçó.