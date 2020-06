Polònia tancarà dotze mines de carbó després de detectar un pic de contagis entre els treballadors

Polònia tancarà temporalment dotze mines de carbó (dues de la companyia estatal JSW i deu del grup PGG) per aturar la propagació del coronavirus, després que almenys un brot hagi afectat els treballadors d'aquests enclaus. El viceprimer ministre Jacek Sasin n'ha informat aquest dilluns, segons recull Reuters: "És necessari per acabar amb els brots epidèmics".

El país ha registrat una ràpida expansió de la malaltia en aquest sector, un dels més importants per a l'economia polonesa. En un comunicat, el govern ha informat de 2.771 nous casos de coronavirus, la majoria provinents de les mines de Pniowek i Zofiowka. En el cas de Zofiowka, la BBC informa que les infeccions s'han estès també a les famílies dels miners. L'agència de notícies PAP apunta que els miners representen gairebé el 20% de positius de coronavirus que hi ha a Polònia (26.780 casos i 1.161 morts, tal com recull la universitat Johns Hopkins).

Sasin ha assegurat que els miners rebran el 100% de la paga durant aproximadament tres setmanes i que no hi haurà problemes d'abastiment de carbó. El conseller delegat de PGG, que compta amb deu de les mines tancades, ha afirmat que es pot permetre pagar les nòmines fins al juliol.

Després que sortís la notícia a la llum, les accions de JSW, principal productor de carbó metal·lúrgic de la Unió Europea, han caigut un 10%. Les mines de JSW i PGG donen feina a aproximadament 20.000 i 40.000 treballadors respectivament. La pandèmia s'ha sumat a les dificultats financeres a les quals ja s'enfrontaven aquestes companyies, que lluitaven davant una caiguda de la demanda i uns preus baixos.

El govern ha explicat que anunciarà un pla de reestructuració per a la indústria en les pròximes setmanes. Segons Reuters, que cita fonts del govern, s'estudia tancar almenys tres de les mines de manera permanent en els pròxims mesos.



El govern polonès va establir mesures estrictes de distanciament físic des del 20 de març, quan va decretar l'"estat d'epidèmia", amb el tancament de fronteres, escoles, institucions públiques i restaurants. A finals de març es van endurir aquestes mesures, es van prohibir reunions i es va restringir la mobilitat. El 16 d'abril, el govern va presentar un pla d'actuació per tornar a la "nova normalitat".

En aquest moment, el país es troba en la tercera fase de desconfinament, que va començar el 18 de maig: les perruqueries, esteticistes, botigues i centres comercials poden obrir. També s'ha aixecat la prohibició de fer esdeveniments esportius de fins a 50 persones, i la represa de les classes a educació primària va començar a finals de maig.