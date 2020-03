Portugal declara l'estat d'alerta i tanca escoles i discoteques fins després de Setmana Santa

Amb 112 casos positius i cap mort, Portugal ha declarat "l'estat d'alerta" pel coronavirus, cosa que permetrà al govern reorganitzar i reforçar les forces de seguretat en cas que ho consideri necessari. De moment, dilluns vinent ja no obriran els centres d'educació –de les llars d'infants a les universitats–, de la mateixa manera que es tanquen discoteques i museus, se suspenen actes esportius i culturals, es limita l'aforament als centres comercials i restaurants i es prohibeixen les visites a les residències de gent gran. La majoria de contagis es concentren al nord del país i a Lisboa i, a diferència del que passa en unes altres regions, tres quartes parts corresponen a persones de menys de 50 anys.

El president del país, el socialista António Costa, ha justificat en una compareixença de quinze minuts les mesures abans que hi hagi cap víctima mortal com una qüestió de "supervivència", i ha apel·lat a la solidaritat i responsabilitat de cadascú per protegir la població de risc. En el pla de xoc, aprovat pel consell de ministres, també s'inclou la prohibició que els creuers atraquin en algun dels ports. En el cas de Lisboa, cada setmana hi passen desenes de vaixells i milers de persones.

Fins a Pasqua

En un principi, les mesures estaran en vigor fins després de les vacances de Setmana Santa, però el 9 d'abril el comitè de crisi tornarà a avaluar la situació per decidir si es mantenen les restriccions o si s'aixequen en cas que les transmissions s'hagin pogut controlar. "Aquesta pandèmia al continent europeu, a Portugal encara no ha arribat al pic, sinó que està en fase d'evolució", ha advertit Costa, que preveu que en les "pròximes setmanes" es multiplicaran els casos positius diagnosticats.

L'alerta declarada davant el brot s'acompanya d'un paquet d'ajudes econòmiques tant a famílies com a empresaris per mitigar les despeses i pèrdues a causa de la paralització de l'activitat. Així, per als progenitors que s'han de quedar a casa per tenir cura dels fills de menys de 13 anys, rebran el 66% del salari, que abonaran a parts iguals l'empresa i la Seguretat Social, mentre que els que hagin de passar els catorze dies de quarantena per a les persones que hagin estat en contacte amb contagiats rebran el 100% del salari. Pel que fa al sector turístic, un dels motors econòmics del país, el govern injectarà 2.300 milions d'euros per obrir línies de crèdit o avançar diners per a les taxes a les empreses, segons informa l'agència Efe.

Ajornament d'impostos

La bateria de mesures també inclou l'ajornament del pagament d'alguns impostos, i davant la previsió de saturació dels professionals sanitaris en els pròxims dies s'ha optat per recórrer a la contractació de metges jubilats, com ja s'ha fet en uns altres països, com per exemple Catalunya.



Clara Tur, una catalana instal·lada a Lisboa des de fa anys, explica que la societat portuguesa s'ha anat "conscienciant" a poc a poc que venen setmanes difícils, amb mesures draconianes que ja s'estan adoptant a Itàlia i Espanya. "Moltes empreses ja han enviat els treballadors a casa i els carrers del centre de la capital avui estaven molt més buits", detalla amoïnada per com afectarà la parada de l'activitat sobretot els milers de recibos verdes, els milers de falsos autònoms ocupats en companyies i fins i tot administracions públiques als quals se'ls estan anul·lant feines.