Portugal regularitza els immigrants per garantir el seu accés a la sanitat

Regularització exprés i per sorpresa a Portugal, on el govern del socialista António Costa ha aprovat concedir el permís de residència als immigrants que l’havien sol·licitat però no havien rebut cap resposta perquè que tinguin els mateixos drets que la resta de ciutadans en plena epidèmia del coronavirus. El ministre d’Administracions, Eduardo Cabrita, ha justificat en declaracions al diari Público la mesura com un “deure d’una societat solidària” amb un dels col·lectius més vulnerables en temps de crisi que, al cap i a la fi, també es fa en “defensa de la seguretat i la salut col·lectives”.

La regularització no té caràcter general perquè només afecta els immigrants que havien sol·licitat la residència formalment abans del 18 de març, just el dia en què el govern va declarar l’estat d’emergència per intentar frenar un encara incipient brot que avui ja s’ha cobrat un centenar de morts i ha contagiat més de 5.000 persones a Portugal.

A partir d’ara els immigrants que compleixen aquest criteri ja poden accedir al mateix catàleg del sistema sanitari públic i social portuguès només amb la presentació del resguard que acredita que estan pendents de la resolució del permís de residència. D’aquesta manera, passen a ser beneficiaris del paquet d’ajudes extraordinàries que s’ha aprovat al país per fer front a la crisi oberta pel tancament de totes les empreses que no són essencials i les escoles. Així, poden sol·licitar l’atur si han perdut la feina o els subsidis especials si han hagut de deixar de treballar i quedar-se a casa per tenir cura de fills o de progenitors dependents. A més, els nous regularitzats ja podran signar contractes laborals o de lloguer d’habitatges i obrir un compte corrent en una entitat bancària.

De la mateixa manera, l’últim consell de ministres presidit per Costa ha renovat automàticament els visats temporals que caducaven a finals de febrer fins al mes de juliol.

El govern de Lisboa no ha donat dades sobre quantes persones es beneficiaran de la regulació extraordinària, però es calcula que entre el col·lectiu hi ha el gruix dels 151.000 membres de la colònia brasilera i treballadors asiàtics ocupats bàsicament en la construcció, el sector que s’ha revelat com el motor econòmic del país després del traumàtic rescat.

La regularització era una demanda de sindicats i associacions de drets humans, que denunciaven que els immigrants sense la situació legal regularitzada quedaven totalment desprotegits si queien malalts per coronavirus o havien de ser posats en quarantena si havien estat en contacte amb algun cas positiu. Les dades de la Hisenda portuguesa estimen un saldo positiu de més de 650 milions d’euros entre les aportacions econòmiques que els immigrants fan a les arques públiques i els serveis i ajudes que reben, en un balanç que es repeteix als països europeus.

Portugal va ser un dels primers països a posar el fre a l’activitat econòmica per restringir al mínim el moviment de la gent al país quan amb prou feines hi havia contagis confirmats. Tres setmanes després, però, el brot ha afectat més de 5.100 persones i, de moment, els casos positius van en augment. En les últimes 24 hores els contagiats s’han incrementat en 902, un 21% més que el dia anterior, i les 24 noves morts augmenten les víctimes mortals a les 100.

El ministeri de Sanitat portuguès, a diferència de les institucions de l’estat espanyol, sí que informa sobre els trams d’edat dels pacients positius. Així, vuit de cada deu morts tenen més de 70 anys a Portugal. Segons dades oficials, el 89% dels pacients segueixen el tractament a casa i menys d’un centenar requereixen assistència de cures intensives.