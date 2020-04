Preservar la iniciativa dels investigadors

Un dels arguments principals que ha esgrimit Mauro Ferrari per dimitir de la presidència del Consell Europeu d’Investigació (ERC) és la negativa del consell de govern al seu pla especial per combatre la pandèmia de covid-19 amb finançament extra. "Aquesta informació circula però no es té clar que estigui ben fonamentada", explica Paola Bovolenta, neurocientífica del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa i membre del consell de govern de l’ERC. Per això mateix, entre altres raons, aquest consell de govern demanava el 27 de març per unanimitat la dimissió de Ferrari, que havia assumit el càrrec l'1 de gener.

A la carta, Ferrari també critica la inflexibilitat de l’òrgan per proposar projectes de recerca plantejats per la mateixa institució (de dalt a baix), en lloc de finançar projectes dissenyats pels investigadors d’arreu d’Europa (de baix a dalt). Sobre això, Bovolenta considera que Ferrari "potser no va entendre bé el funcionament de l’ERC". Una de les característiques de l’ERC és justament que no estableix cap requisit temàtic ni d’aplicabilitat als projectes que finança. Són els investigadors el que fan les propostes i un comitè qui decideix quines reben finançament. A favor d’aquest plantejament, Bovolenta argumenta que "els investigadors tenen la capacitat de veure els problemes fonamentals del seu camp i la manera d’abordar-los".

Tot i aquesta inflexibilitat que denuncia Ferrari, Bovolenta explica que "molts investigadors amb projectes finançats per l’ERC en l’àmbit de la virologia, l’epidemiologia o la biomedicina han demanat redirigir els esforços a lluitar contra el coronavirus i se’ls ha autoritzat a fer-ho". L’òrgan de govern de l’ERC també explica en el seu comunicat que la Unió Europea disposa d’altres mecanismes per finançar projectes de recerca destinats a objectius concrets. El 6 de març, per exemple, la Comissió Europea va anunciar que es finançaven 18 projectes de recerca relacionats amb el coronavirus per valor de 48,5 milions d’euros, i també s’han ampliat els terminis de la convocatòria " Addressing low vaccine uptake" perquè s’hi puguin incorporar projectes relacionats amb la covid-19.

El sistema de finançament de l’ERC es caracteritza per una alta exigència i per finançar amb quantitats importants un nombre relativament baix de projectes d’excel·lència científica. D’aquest sistema es podria discutir si una distribució dels recursos en més projectes seria més eficient i ajudaria a fer germinar més idees científiques, o si els requeriments d’excel·lència forcen els investigadors a redactar propostes científiques més o menys realitzables a la pràctica. El que no es pot discutir és que des de la seva constitució el 2007, l’ERC ha fomentat avenços científics que s’han reconegut amb 7 premis Nobel, 4 medalles Fields de matemàtiques i 5 premis Wolf. I, sobretot, ha instaurat un sistema de finançament de la recerca que preserva la iniciativa dels investigadors, que al cap i a la fi són els màxims experts en els seus respectius camps.