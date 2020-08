Protestes per un nou episodi de racisme policial als Estats Units

Un nou cas de racisme policial ha encès les alarmes als Estats Units. Uns veïns de Kenosha, a l'estat de Wisconsin, van gravar diumenge en vídeo el moment en què un policia disparava trets contra un home negre desarmat que intentava entrar en un cotxe aparcat, a plena llum del dia, en un carrer residencial. La víctima, Jacob Blake, està ingressada en estat crític.

WARNING: this video is extremely graphic.



Police in Kenosha, Wisconsin appear to shoot a man seven times in the back at point blank range after he ignores commands. We’re no other non-lethal methods considered, @KenoshaPolice?

pic.twitter.com/dO4VimGCky — Julián Castro (@JulianCastro) August 24, 2020

Just després que es difonguessin les imatges, grups de persones es van començar a aplegar al lloc dels fets i es van manifestar per demanar justícia. Durant la nit hi va haver alguns aldarulls i crema de vehicles.

El governador de Wisconsin, Tony Evers, va explicar a Twitter que a Blake "li van disparar per l'esquena unes quantes vegades" i va denunciar la violència policial contra els afroamericans. "Encara no en tenim tots els detalls, però el que sabem del cert és que no es tracta de la primera persona negra a qui un agent de la llei ha disparat, ferit o mort sense pietat al nostre estat ni al nostre país".

While we do not have all of the details yet, what we know for certain is that he is not the first Black man or person to have been shot or injured or mercilessly killed at the hands of individuals in law enforcement in our state or our country. — Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020

Els fets es van produir a les cinc de la tarda, hora local, quan agents de la ciutat de Kenosha es van presentar al lloc dels fets alertats per una denúncia de violència domèstica. Al vídeo que un vianant va penjar a les xarxes socials es veu com uns quants policies són a la vorera al costat d'un vehicle i com Blake no els fa cas i obre la porta del conductor. Quan hi entra se senten almenys sis trets, enmig dels crits de persones que miraven l'escena. El departament de policia ha dit que investigarà els fets i ha suspès temporalment els agents implicats.

Els EUA encara viuen protestes per l'assassinat al maig de George Floyd, un afroamericà que va morir a mans de la policia a la veïna Minessota. Uns vianants van enregistrar com durant més de nou minuts l'agent Derek Chauvin li oprimia el coll amb el genoll mentre ell suplicava que no podia respirar. Chauvin està processat per homicidi.