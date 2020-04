Pugen els morts a Itàlia i a França

Itàlia ha registrat 636 noves morts per coronavirus en les últimes 24 hores, un centenar més que el dia anterior, però la xifra de casos nous és la més baixa des del 17 de març, amb 3.599 en un dia. En total, Itàlia té 132.547 contagis, cosa que el situa com el tercer país més afectat, per darrere dels Estats Units (amb 338.995 casos ja) i d'Espanya (135.032 casos), però és encara el país amb més morts per coronavirus a tot el planeta, amb 16.523 víctimes mortals (Espanya en té 13.169 i els EUA 9.683).

També França ha registrat aquest dilluns un increment en la xifra de morts diaris, amb 833 nous decessos que dupliquen els del dia anterior. Amb aquests, França s'apropa ja als 9.000 morts (en té 8.911 a última hora d'aquest dilluns), dels quals 6.494 han mort a l'hospital (605 més en les últimes 24 hores) i 2.417 ho han fet en residències i centres de dependència, segons les últimes dades fetes públiques pel govern francès a última hora d'aquest dilluns.

El país s'apropa ja als 100.000 casos, dels quals 29.722 estan hospitalitzats, i d'aquests, 7.072 en cures intensives, 478 més en un dia, segons ha dit el ministre de Sanitat francès, que ha deixat clar que "el camí és llarg" per aconseguir aplanar la corba.