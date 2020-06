Punxada de públic del míting de Trump a Tulsa

Van assegurar que havien rebut fins a un milió de peticions d'entrades, però en un pavelló amb capacitat per a prop de 20.000 persones se n'han presentat al voltant de 10.000. Van dir que als voltants del pavelló es concentrarien 40.000 seguidors més, però finalment han hagut de suspendre els discursos previstos a l’aire lliure per falta de públic. Mentre l’avió de Donald Trump aterrava a Tulsa, els operaris començaven a desmuntar l'escenari exterior. El president ha punxat en l’anunciat retorn al seu terreny favorit. Ha aconseguit reunir milers d’incondicionals a l'interior d'un pavelló quan la pandèmia segueix fent estralls als Estats Units, però tant ell com la seva campanya havien previst un èxit de convocatòria que ha quedat molt lluny de la realitat. Fa uns dies, el mandatari recordava que mai havien tingut una butaca buida. Aquesta matinada se n’han comptat milers.

Des de la campanya de reelecció de Trump s'han afanyat a assegurar que "manifestants" havien interromput el trànsit dels seguidors del president, "bloquejant fins i tot l'accés als detectors de metalls, el que ha impedit que la gent accedís al míting". Però no hi ha constància d'incidents sobre el terreny que emparin aquesta versió dels fets. En el mateix comunicat, signat pel director de comunicació de campanya, Tim Murtaugh, s'apunta també contra els mitjans de comunicació, als quals s'associa amb "manifestants radicals" en un intent d'"espantar els partidaris del president". Sense aclarir a què es referia, Donald Trump ha afirmat durant el míting que "allà fora hi ha algunes persones molt dolentes fent coses dolentes". Als seus seguidors, en canvi, els ha equiparat a "guerrers".

Les aproximadament 10.000 persones que ha aconseguit reunir han conclòs que l'ocasió compensava els riscos que implica compartir un espai tancat en aquest moment. Precisament l'escenari més temut pels viròlegs. De fet, tots els assistents han hagut de signar un document que eximeix la campanya de Trump de qualsevol responsabilitat en cas de contraure el nou coronavirus. Tot i l'espai disponible, els espectadors han assistit al míting de costat, sense respectar la distància de seguretat i la majoria sense mascareta, malgrat que se n'oferien a l'entrada del recinte. Tot això passava hores després que la pròpia campanya del president ha fet públic que sis membres del seu equip, que es trobaven a Tulsa per preparar l'acte, estan en quarantena després d'haver donat positiu del test de coronavirus. Ni Trump ni els congressistes republicans que l'han acompanyat a Oklahoma han fet ús de les màscares.

La realitat s'ha imposat al desig de Donald Trump de tornar al punt on es trobava el país abans de la pandèmia. Sobre l'escenari, però, el president ha ofert el seu característic espectacle, barreja de declaracions imprecises, quan no falses, amb atacs, bromes de gust qüestionable i insults als demòcrates. Deu minuts de la quasi hora i tres quarts de parlament els ha utilitzat per explicar el seu estrany comportament baixant una rampa el cap de setmana passat durant una cerimònia a l'acadèmia militar de West Point. En un moment còmic, Trump s'ha imitat a sí mateix descendint la rampa. La seva imitació ha recordat alguns gestos característics del difunt humorista Chiquito de la Calzada. Tot seguit ha demostrat que sap beure aigua d'un got, tractant així d'aplacar alguns rumors sobre el seu estat de salut després de les seves aparents dificultats per beure en aquell mateix acte.

Amb prop de 120.000 nord-americans morts pel coronavirus, Donald Trump ha assegurat que ja és hora de reobrir el país i tornar a la feina. El president ha justificat l’alt nombre de casos positius, més 2.200.000, per la gran quantitat de tests que s’estan fent al país (més de 500.000 al dia) i ha afirmat que “he demanat a la meva gent que redueixin el número de proves”. La Casa Blanca ha hagut de sortir al pas i ha assegurat que això últim es tractava d'una broma. Trump, a més, ha demanat penes d'un any de presó per als qui cremin banderes dels Estats Units i ha carregat contra les protestes que viu el país des de l'assassinat de George Floyd, a qui no ha dedicat una sola paraula. Segons el president, l'enderroc d'algunes estàtues de líders confederats o colonials és una "destrucció de la nostra herència". També ha dedicat una part de l'acte a advertir del risc d'elegir com a president al seu rival demòcrata, Joe Biden, a qui ha atribuït tenir problemes de senilitat.