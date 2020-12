El líder republicà al Senat reconeix finalment la victòria de Biden

Mitch McConnell, president de la majoria republicana al Senat dels Estats Units, ha felicitat aquest dimarts el president electe, Joe Biden, i la vicepresidenta electa, Kamala Harris, per la victòria a les eleccions del 3 de novembre. El gest arriba l'endemà que el Col·legi Electoral certifiqués el triomf del candidat demòcrata i posa fi a gairebé un mes i mig de silenci de McConnell sobre la derrota electoral de Donald Trump, que continua sense admetre que va perdre les eleccions. "El Col·legi Electoral ha parlat", ha dit el senador republicà, i amb aquestes paraules ha sentenciat les mínimes opcions que li quedaven a Trump de revertir a través del Congrés el veredicte de les urnes.

McConnell no és l'únic que ha mogut fitxa després del veredicte del Col·legi Electoral. El president de Rússia, Vladímir Putin, el de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, i el del Brasil, Jair Bolsonaro, també han felicitat aquest dimarts el futur president dels Estats Units per la seva victòria a les eleccions. Encara no ho ha fet, en canvi, el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un.

Voluntat de col·laboració.

Putin ja havia avisat que s'esperaria als resultats oficials de l'elecció abans de pronunciar-se sobre el resultat. Un cop confirmada la victòria de Biden al Col·legi Electoral, el cap d'estat rus li ha desitjat "molts èxits" i ha expressat la seva voluntat de cooperació entre les dues potències davant els problemes que afronta el món. "Per la meva banda, estic disposat a col·laborar i contactar amb vostè", ha assegurat a Biden el president rus.

En un comunicat oficial, el Kremlin diu que una cooperació entre Rússia i els Estats Units basada en els principis d’igualtat i respecte mutu “respondria als interessos dels pobles dels dos països i de tota la comunitat internacional”. El president rus confia que Moscou i Washington, tot i les seves diferències, puguin "contribuir realment a resoldre els molts problemes i reptes que enfronta el món en l'actualitat". Per la seva banda, la postura de Biden al llarg de la campanya ha sigut la promesa de fermesa davant Rússia, sota el punt de mira dels Estats Units per les acusacions d’ingerència al sistema electoral estatunidenc per afavorir l’elecció de Trump l’any 2016.

El president rus espera que la postura de Biden sobre el control d’armes ajudi a una “possible interacció en el futur”. El 5 de febrer expira l’acord START III, signat l’any 2010 entre els aleshores presidents dels dos països, Barack Obama i Dmitri Medvédev, en què les dues parts es van comprometre a reduir l’armament nuclear. Putin va dir a l’octubre, en una reunió amb els membres del Consell de Seguretat, que estava interessat en prorrogar el tractat. Biden s’ha referit en el passat al START III com a “base per a nous acords del control d’armes”, però no ha aclarit si el prorrogarà.

Difícil acostament de postures

La felicitació arriba en un moment de tensió entre les dues potències mundials. Aquest dilluns s’ha sabut que els Estats Units han sigut víctima d’un ciberespionatge suposadament dut a terme per hackers russos. Segons revelava Reuters, amb tota probabilitat els pirates que van espiar els departaments de Tresor i Comerç eren membres d’una agència de seguretat russa.

Biden aposta per tornar al multilateralisme, el qual Trump havia deixat a part, per donar resposta als nous reptes del món, com la pandèmia i el canvi climàtic. També s’ha manifestat favorable a recosir les relacions amb la Unió Europea, rival estratègic de Rússia, que va imposar sancions a l’octubre contra l’entorn de Putin per l’enverinament del líder opositor Aleksei Navalni. A més, el president electe dels Estats Units vol reforçar el suport del país a l’OTAN, una aliança militar enfrontada amb Rússia i amb forta presència a l'Europa de l'Est.