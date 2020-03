El Parlament rus obre la porta a la continuïtat de Putin fins al 2036

El president rus, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dimarts una reforma legislativa que li permetrà presentar-se candidat a la presidència del país per a una cinquena legislatura l'any 2024, saltant-se la limitació de quatre mandats que fins ara l'obligava a deixar el poder d'aquí quatre anys. La proposta, presentada inesperadament per una diputada en una sessió de la cambra baixa del Parlament de Rússia, permetria a Putin, que té 67 anys i va ser elegit president per primer cop el 2000, mantenir-se en el poder almenys fins al 2036, quan en tingui 83. No obstant això, Putin no ha revelat si farà servir l'ampliació per repetir i al final de la seva intervenció ho ha deixat en una incògnita: "Estic segur que junts farem moltes més coses fantàstiques, almenys fins al 2024. Després ja ho veurem".

Després que els diputats russos ja hagin manifestat el seu suport a la idea, Putin ha arribat a la Duma per dir que també hi està d’acord, en el que semblava una cadena d’esdeveniments totalment coreografiada. El president ha afirmat que creu que hauria de tenir el dret a tornar-se a presentar pel bé de l'estabilitat de Rússia, tot i que els futurs presidents haurien de seguir obligats a complir la limitació constitucional de dos mandats. Putin ha afirmat: "El president és el garant de la seguretat del nostre país, de la seva estabilitat interna i evolutiva. I dic evolutiva perquè ja hem tingut prou revolucions".

Si compleix dos mandats addicionals, Putin ocuparà el màxim càrrec de la nació durant 32 anys, superant el mandat de Stalin, però encara no arribarà als 43 de Pere el Gran. Durant tots els anys que ha estat al poder, el tsar rus ha aconseguit trencar les limitacions constitucionals i ho ha fet buscant i preservant una via de legalitat. El 2008 el president Putin es va canviar de registre i va passar a primer ministre quan es va complir el màxim de mandats permès: es va intercanviar els papers sense pudor amb Dmitri Medvédev, el seu protegit i home lleial, que es va acabar convertint en president.

Al gener, Putin ja va proposar alguns canvis constitucionals que els analistes van alertar que apuntaven a la seva intenció de mantenir-se més enllà del final del seu mandat actual, és a dir, del 2024. No s'equivocaven, perquè aquest dimarts el president ha clamat la seva disponibilitat a mantenir-se en el poder pel bé de Rússia.

En la proposta de canvi constitucional, Putin pretenia ampliar l'autoritat i competències del president i del primer ministre, però la sorpresa ha saltat quan la politòloga i excosmonauta Valentina Tereixkova, que el 1963 es va convertir en la primera dona a l'espai, ha defensat la proposta d'ampliar el seu mandat apel·lant al factor "estabilitzador" per a la societat. El gest de Tereixkova buscava donar una pàtina d'espontaneïtat, però la intenció ha quedat trencada del tot quan el president de la Duma ha anunciat que el mateix Putin compareixeria per donar la seva visió sobre la proposta. De seguida els diputats de l'oficialista Rússia Unida han aplaudit la idea. La mateixa idea de l'estabilitat l'ha donat el diputat Aleksandr Khinshtein en una entrevista televisada.

Putin ha sigut rebut amb una gran ovació quan ha entrat a l'hemicicle i ha justificat la seva visita fora de l'agenda prevista perquè volia dirigir-se a l'Assemblea "sense demora". I ha afirmat que creu que en els pròxims anys Rússia s'ha de convertir en un país on el president canvia regularment. En aquest aspecte, ha qüestionat que potser el país no està preparat per a aquesta rotació, perquè pot dificultar la resolució dels problemes interns i les amenaces, tant les que venen de dins com de fora i que posen en perill l'estabilitat.

"Estic segur que arribarà el moment en què la màxima autoritat presidencial de Rússia no estarà, com diuen, tan personificada, ni tan lligada en una sola persona –ha afirmat Putin–. Però és així com s'ha escrit tota la nostra història passada i, per descomptat, no la podem ignorar". Pocs minuts després de la intervenció del president, la Duma ha acceptat posar el rellotge presidencial a zero perquè Putin tingui corda per a més enllà del 2024. Ara queda, com ha matisat Putin, que el Tribunal Constitucional de Rússia aprovi el paquet de reformes constitucionals, que es podrien sotmetre a plebiscit nacional el 22 d’abril, en la mateixa data ja prevista per a la primera modificació plantejada.

