Putin viu en una bombolla per evitar contagiar-se

Els funcionaris dels serveis secrets russos sabien exactament què volien quan, la primavera passada, es van posar en contacte amb l'empresa d'Olga Izranova. Li demanaven una mena de túnels mòbils, que cobrissin la persona que hi entrava d'un núvol de desinfectant. "Em van dir que els havíem de fer de seguida, com abans millor", recorda la mateixa Olga Izranova, propietària d'una marca tecnològica. L'objectiu dels túnels era clar: desinfectar totalment la persona que hi passés per minimitzar el risc de contagi de covid-19.

El client que feia aquesta petició no era un qualsevol. Era el president rus, Vladímir Putin, que des del principi de la pandèmia s'ha fet construir al seu voltant una autèntica bombolla lliure d'infeccions que el protegeixi del coronavirus. Els túnels desinfectants són només un exemple de totes les mesures que el Kremlin ha implantat al voltant de Putin, que superen amb diferència les que han adoptat altres mandataris del món.

Un Putin que, com a conseqüència, ha desaparegut de la vida al carrer. Els periodistes russos que li segueixen els passos asseguren que no l'han vist des del març. L'home fort del Kremlin només es deixa veure a través de pantalles: fins i tot les reunions que té amb el seu propi govern, el consell de seguretat o altres alts funcionaris són virtuals. Ell hi participa des d'una habitació de la seva residència bunqueritzada als afores de Moscou on, entre altres coses, hi ha instal·lat els túnels desinfectants a l'entrada. Les poques persones que han tingut una trobada presencial amb ell durant aquests mesos han hagut de superar abans una estricta quarantena de dues setmanes per assegurar-se que no estaven contagiades.

Un exemple van ser els actes commemoratius del 75è aniversari de la victòria de la Unió Soviètica sobre l'Alemanya nazi. Putin va presidir part d'aquestes cerimònies, que semblaven dissenyades per irradiar una sensació de normalitat i de control de la pandèmia. Però el Kremlin no va explicar que les desenes de veterans de la Segona Guerra Mundial que van saludar i parlar amb Putin a finals de juny durant la desfilada militar havien hagut de passar dues setmanes de quarantena en un balneari aïllats de tothom. "El més important és la salut dels veterans", va dir després per justificar-se Dmitri S. Peskov, portaveu de Putin.

Crítiques i rebuig

Aquest neguit per protegir Putin, de 67 anys, ha indignat els crítics amb el Kremlin. I és que, mentre el president continuava blindat contra l'amenaça real del covid-19, el govern comunicava a la població que el virus havia pràcticament desaparegut a Rússia. "M'agradaria felicitar-vos per la nostra última victòria conjunta", va escriure l'alcalde de Moscou, Serguei S. Sobianin, als ciutadans de la capital russa el juny passat quan anunciava la fi del tancament de la ciutat.

I l'oposició ho criticava. En primer lloc, perquè donaven per fet que el Kremlin no era sincer quan informava sobre la magnitud de la pandèmia. I en segon lloc, perquè denunciaven que Putin tenia pressa per reactivar la vida dels russos per aixecar els ànims de la població just abans del referèndum de l'1 de juliol, clau perquè el president pogués allargar el càrrec fins al 2036.

Quan a l'agost el mateix Putin va comparèixer per anunciar que el seu país havia registrat la primera vacuna contra el nou coronavirus –i fins i tot que la seva filla se l'havia injectat–, semblava que Rússia estava donant un cop definitiu contra la pandèmia.

Però la realitat era ben diferent. Rússia, juntament amb els Estats Units, el Brasil i l'Índia, ha estat un dels països més colpejats per la pandèmia, i no només per quantitat de població infectada. La situació no està ni de bon tros controlada: una segona onada del virus amenaça amb tornar a sacsejar el país. A Moscou, on la gent va tornar a omplir els bars i els restaurants a l'estiu i amb poques mascaretes a la vista, el nombre de nous casos registrats diàriament s'ha triplicat en les últimes dues setmanes i se situa en més de 2.300 casos confirmats al dia. Putin, doncs, sembla que continuarà ben aïllat.





Copyright: The New York Times