Onada de suport a un nen australià de nou anys que denuncia l'assetjament a les xarxes

El vídeo d'un nen de nou anys australià, Quaden Bayles, en què la seva mare el va gravar plorant per denunciar l' assetjament que pateix a l'escola s'ha fet viral i ha desfermat una onada de suport global. En els sis minuts que duren les imatges, el nen, que pateix acondroplàsia, fins i tot parla de voler posar fi a la seva vida. La família es aborigen australiana i viu a Queensland.

Després d'avisar el director de l'escola, educadores i famílies, la mare volia mostrar de manera crua els efectes de l'assetjament: "Cada dia alguna cosa passa, un altre assetjament, una altra burla, un altre insult...", explica ella en el vídeo. Les imatges han tingut més de 14 milions de visualitzacions i el nen ha rebut nombroses mostres de suport, des d'actors fins a altres criatures de tots els racons del planeta, amb el hashtag #WeStandWithQuaden.

La resposta

Nens i nenes de diferents països es van solidaritzar amb el nen a les xarxes amb les paraules #StopBullying.

This is my daughter Alessandra kind hearted message to Quaden. #stopbullying pic.twitter.com/lZtP5Fv03b — Jenny Cornejo (@ButtStallion420) February 20, 2020

Personatges populars com l'actor, també australià, Hugh Jackman, o el jugador de basquetbol Enes Kanter s'han solidaritzat amb el Quaden amb vídeos de suport, així com pares i mares d'arreu del món.

El comediant nord-americà Brad Williams, que també pateix acondroplàsia, va dir que havia recaptat més de 130.000 dòlars per enviar la família a Disneyland i que "no només era per al Quaden, sinó per a tots aquells que havien sigut intimidats a la seva vida".

Els equips esportius australians s'han unit al nen i l'equip autòcton de rugbi l'ha convidat a liderar l'equip al partit del cap de setmana.