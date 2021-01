Quants habitants té la Xina?

Un SMS al mòbil recordava a la població la notícia que s’havia difós àmpliament per la televisió i la premsa: la Xina es prepara per comptar els seus ciutadans abans de finalitzar el 2020. És un ritual que es repeteix cada deu anys, des de fa set dècades, i que requereix una gran mobilització de recursos humans per arribar a tots els racons de l’immens territori xinès.

En aquesta ocasió, la Xina ha desplegat un exèrcit de set milions de funcionaris per actualitzar la informació, examinar com ha canviat la radiografia dels més de 1.370 milions d’habitants que es van comptar el 2010 i veure si s’arriba als 1.400 milions que es considera que constitueixen la població xinesa en l’actualitat.

El cens en temps de covid-19 ha provocat que s’utilitzin també mitjans telemàtics i es pugui realitzar l’enquesta per internet o a través del mòbil. La tecnologia digital fa més segura la recopilació d’informació i en facilita el tractament. Malgrat això, els resultats no es coneixeran fins a l’abril.

Radiografia social

Entre els indicadors que es recullen per fer el recompte s’inclouen el nom, el número d’identificació, el sexe, l’estat civil, l’educació i la professió dels ciutadans xinesos. Tota aquesta actualització de les dades demogràfiques serveix per dissenyar les polítiques econòmiques, socials i educatives de futur.

Per exemple, és important controlar l’envelliment de la població per prevenir les necessitats d’atenció sociosanitària futures. I el recompte ajudarà a valorar si la derogació el 2015 de la política del fill únic s’ha traduït en un augment substancial de la natalitat o serà necessari adoptar més incentius. La taxa d’urbanització o la bretxa de distribució de la riquesa es dibuixaran clarament amb el resultat del nou cens.

El primer missatge de text rebut per la població anunciava que, segons la llei, el cens es realitzaria durant els mesos de novembre i desembre. Demanava col·laboració, que es permetés l’accés de l’enquestador a les dades i que no es donés informació falsa. També assegurava que es mantindria la privacitat de les dades. Més endavant un nou SMS anunciava que els funcionaris començaven a treballar al barri.

Una tovallola de record

A causa de les mesures anticovid, en molts llocs els treballadors del cens s’han instal·lat a l’aire lliure, a l’entrada dels complexos residencials, per fer els qüestionaris aprofitant l’entrada i sortida de casa dels veïns. Almenys pel que fa a Pequín, el premi per contestar era una tovallola de record amb el missatge “Cens 2020” estampat.

Elaborar el cens no és una tasca fàcil en un país tan gran. És per això que el president xinès, Xi Jinping, va sortir als mitjans de comunicació per donar exemple contestant les preguntes de l’enquesta.

A la Xina es calcula que hi ha una població flotant de més de dos-cents quaranta milions de persones. Són migrants del camp a la ciutat que són tractats com a il·legals i per això poc inclinats a donar les seves dades per evitar perdre la feina i ser repatriats als seus llocs d’origen. A més, els que han tingut més fills dels permesos per la llei intenten amagar-ho i no registrar-los.

En aquesta edició, el procés també ha tingut algun episodi reivindicatiu. A la província meridional de Guangdong, grups de la comunitat LGBTQ han volgut visualitzar la seva situació llançant la campanya No és el meu company de pis, és la meva parella, amb la qual reclamen poder-se inscriure com a parella.