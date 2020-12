Quatre apunyalats en l'enfrontament entre neonazis i Antifa a Washington

Quatre persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per apunyalament després dels enfrontaments entre el grup neonazi Proud Boys i membres del moviment d'esquerra radical Anfita als carrers de Washington. La batalla entre els dos grups va esclatar dissabte a la nit, matinada catalana, després de la manifestació de seguidors de Donald Trump a la capital, en què participava Proud Boys.

La marxa havia estat convocada per Stop the Steal [Atura el Robatori –de les eleccions], vinculada a l'exassessor de Trump indultat per ell Roger Stone, i va reunir pocs milers de persones a Washington per mostrar el seu suport a la denúncia del president de frau electoral en favor del demòcrata Joe Biden.

La policia va detenir 23 persones durant els incidents de la nit, que van tenir lloc quan la contramanifestació d'Antifa i Black Lives Matter es va trobar finalment amb el grup de Proud Boys, cosa que les forces policials havien aconseguit evitar durant tot el dia.

En total, vuit persones van haver de ser traslladades a l'hospital: els quatre apunyalats, que estan en condicions crítiques, segons l'oficina de l'alcaldessa de DC, Muriel Bowser; i dos policies i dues persones més amb ferides de poca gravetat.

Uns 200 representants de Proud Boys havien participat durant el dia en la manifestació en suport de Donald Trump, en la qual va intervenir amb un discurs l'exassessor de seguretat nacional del president sortint, Mike Flynn, a qui Trump va indultar fa només uns dies perquè evités la pena de presó que li havien imposat per haver mentit a l'FBI en la investigació sobre la ingerència russa a les eleccions nord-americanes del 2016.

Milers de manifestants i de contramanifestants es van congregar durant el dia a les portes del Tribunal Suprem, a la plaça de la Llibertat, just el dia que l'alt tribunal havia tancat la porta del tot a les aspiracions de Trump d'anul·lar els resultats electorals, que donen la victòria a Joe Biden.