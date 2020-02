Quatre companys de classe de Jordi i Carlota de Cambridge presenten símptomes de coronavirus

El col·legi on estudien Jordi i Carlota de Cambridge, fills grans dels ducs Guillem i Caterina de Cambridge, ha confirmat a diversos mitjans britànics que hi ha quatre dels seus alumnes que han donat símptomes similars als del coronavirus i que actualment estan en quarantena. L'exclusiu Thomas's Battersea de Londres ha emès un missatge a totes les famílies dels seus estudiants informant que aquests nens estan aïllats i que seguiran estant-ho fins que se'ls realitzin totes les anàlisis necessàries per tenir un diagnòstic real.

"Actualment tenim un nombre molt petit d'alumnes que han estat avaluats i que, segons el consell de govern de la institució, romanen a casa a l'espera de rebre els resultats definitius dels seus exàmens. Tots els pares han estat informats i hem mantingut una comunicació regular amb la nostra comunitat escolar per garantir que es comparteixin els consells i circuli informació important. Per descomptat, preservarem la confidencialitat del personal i dels alumnes, i no farem comentaris sobre casos específics", han explicat des del centre. Segons les informacions publicades, almenys dos dels nens actualment sota estudi i en aïllament havien viatjat recentment a Itàlia.

Per ara, ni Buckingham ni Kensington han emès cap comunicat al respecte. Jordi, de sis anys, és el tercer en la línia successòria del tron britànic. La seva germana, Carlota, de 4, és la quarta. Tampoc ha transcendit que els ducs de Cambridge hagin canviat cap dels seus plans previstos ni tampoc la rutina dels seus fills.