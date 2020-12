Quatre eleccions en menys de dos anys: Israel s'enfonsa més en la crisi política

El Parlament d'Israel s'ha dissolt aquest dimarts a mitjanit, cosa que aboca el país a unes noves eleccions, les quartes des del setembre del 2019. L'acord de govern d'emergència entre el primer ministre, Benjamin Netanyahu, i el seu exrival Benny Gantz, en què s'havien d'alternar al capdavant del govern i que s'havia justificat per la crisi sanitària, ha saltat pels aires. El nou capítol de la crisi política arriba just quan el país enceta la campanya de vacunació contra el covid-19.

Després de tres eleccions en què havien quedat pràcticament empatats, Netanyahu, líder de l'històric Likud, el gran partit conservador israelià, i Gantz, un exgeneral que va fundar el nou moviment polític liberal Blau i Blanc, van acordar un govern d'emergència en què s'havien d'alternar en el càrrec de primer ministre. Però les negociacions sobre els pressupostos generals es van encallar fa mesos i els dos partits no han arribat a un acord quan expira el termini constitucional per aprovar els comptes. Aquesta mitjanit la Knesset ha rebutjat per 49 vots a 47 una moció de compromís per donar llum verda al pressupost en dues etapes, que hauria servit per guanyar temps.

Blau i Blanc s'enfonsa a les enquestes

La convocatòria de noves eleccions és una derrota per a Gantz, que no ha aconseguit ni que s'aprovi la reforma judicial que proposava ni convertir-se en primer ministre. El seu partit ja va patir una forta crisi quan la meitat dels seus diputats se'n van separar, la primavera passada, perquè rebutjaven l'entrada al govern Netanyahu, que està investigat per diversos casos de corrupció. Tampoc els electors van entendre el moviment: Blau i Blanc, que va guanyar les eleccions del setembre del 2019, ara apareix en sisè o setè lloc a les enquestes. Diversos mitjans israelians ja donen el seu projecte per esgotat.

Però tampoc Netanyahu té gaires motius de celebració. Els seus aliats també l'estan abandonant i està a poques setmanes d'haver d'enfrontar-se a la justícia en el primer procés per corrupció contra un primer ministre en actiu de la història del país. Gideon Sa'ar, exministre de l'Interior, ha anunciat la formació d'un nou partit, Nova Esperança, que va segon als sondejos i amenaça el lideratge del Likud. També un altre ministre, l'ultra Naftali Bennett, i la seva formació d'ultradreta, Iamina, li giren l'esquena.