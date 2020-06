Què es pot fer i què no a Catalunya des d'aquest cap de setmana?

Catalunya ha donat per acabada la fase 3 de la desescalada aquesta passada mitjanit i des d'aleshores s'ha donat per represa de la nova normalitat. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat el decret que suposa la fi de la fase 3 de l'Estat i la recuperació de les competències per part del Govern, que a partir d'ara decidirà com es gestionen les restriccions pel coronavirus. D'entrada, hi ha dues mesures que l'Executiu català ha subratllat: que es permet la mobilitat total al país veí del sud, i que els aforaments es limiten fins al 25 de juny a un 50% als espais tancats i a un 75% als oberts.



A partir del 26 de juny s'aplicaran uns plans adequats per a cada sector, que es dividiran en 16 àmbits: els centres sanitaris, els serveis socials, els centres docents, els establiments comercials, els hotels i allotjaments turístics o els bars i restaurants entre d'altres.



Segons han explicat des del Govern de la Generalitat, la norma general, des d'aquesta passada mitjanit, és mantenir una distància d'un metre i mig entre persones, que és equivalent a una superfície de dos metres i mig quadrats de seguretat per persona. Amb aquesta regla, es podran adaptar els espais –seguint el que fixin els plans– segons els fluxos, si es poden dividir les zones i si es porta un registre d'assistents.



Des d'aquesta passada mitjanit, doncs, les mesures han quedat reduïdes a la distància de seguretat, a l'obligatorietat de portar mascareta i a tenir cura de la higiene personal –sobretot el rentat de mans–.