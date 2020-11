Què diu la premsa internacional? "Unes eleccions per mossegar-se les ungles"

Davant d'una nit electoral molt llarga, fins al punt que hi ha estats que ja han anunciat que seguiran amb el recompte aquest dimecres per la gran quantitat del vot per correu, els mitjans de comunicació comencen a tancar les primeres eleccions sobre les eleccions americanes d'aquest 2020.

La majoria de mitjans nord-americans han optat per titulars que deixen la jornada oberta i que prometen nervis fins al final per saber qui serà el proper president dels Estats Units aquests quatre anys. La premsa internacional destaca que la previsió d'una victòria àmplia de Joe Biden, el candidat demòcrata, s'ha esvaït ja al principi de la nit en el primer recompte a Florida, on s'ha imposat l'actual president, Donald Trump. També recullen que Biden ha comparegut per demanar paciència i que Trump ja ha acusat el demòcrata de voler-li "robar" les eleccions amb el recompte del vot per correu, que es pot allargar dies.

CNN

"Unes eleccions per mossegar-se les ungles fins al final"

New York Times

"Les eleccions es converteixen en una jornada de mossegar-se les ungles que pot allargar-se dies"

The Washington Post

"Totes les mirades posades en els estat clau on continua la batalla en l'escrutini"

Fox

"Estats clau mantenen l'equilibri mentre Trump anuncia una declaració"

NBC News

"Trump guanya estats clau com Texas, Florida i Ohio; Biden guanya Minnesota"

BBC

"Trump i Biden preveuen guanyar, però les eleccions aniran a l'últim moment"

The Guardian

"Trump guanya a Texas i a Florida, però Biden diu que està en el camí de guanyar"

The Daily Telegraph

"Trump diu que els demòcrates "estan intentant robar-li les eleccions" mentre guanya en estats clau"

Le Monde

"Joe Biden diu que és optimista; Donald Trump afirma una gran victòria"

Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Trump: «Els demòcrates volen robar la victòria electoral»"

Japan Times

"Les futures relacions entre EUA i Japó depenen de les eleccions presidencials"

Al-Jazira

"El somni de Biden de guanyar d'un cop en la primera ronda mor a Florida"