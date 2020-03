Què significa que es declari pandèmia el coronavirus?

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat aquest dimecres pandèmia el brot del coronavirus Covid-19 i ha admès la seva preocupació per la ràpida propagació del virus i la inacció per part de les autoritats sanitàries per frenar-lo. Però, què vol dir entrar en aquesta nova fase? Què és una pandèmia?

Què significa pandèmia?

Etimològicament, "la malaltia de tot el poble", i fa referència a la transmissió d'un agent infecciós, en aquest cas un virus, que circula i causa infeccions a persones sense immunitat de diferents regions del món. De fet, és una epidèmia que afecta múltiples regions, sense tenir en compte la seva mortalitat. El Covid-19 ha arribat ja a més d'un centenar de països i actualment ha afectat ja més de 121.000 persones, de les quals 4.300 han mort i més de 66.000 ja s'han recuperat.

¿Suposa que s'ha detectat un augment de la gravetat?

No. L'OMS, que és l'ens amb capacitat per fer la declaració, no té en compte el grau de mortalitat de la malaltia, només la distribució global de la població afectada. La doctora Magda Campins, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron, matisa que el fet que s'hagi declarat aquest dimecres no suposa que la situació sigui més greu que dimarts, però a escala mundial indica que la corba de transmissions està "en ascens" i s'espera que globalment el pic de la infecció encara trigarà setmanes a arribar al màxim.

L'especialista assenyala que la declaració permetrà que hi hagi una "coordinació més gran" i "facilitarà l'aplicació de mesures no farmacològiques, econòmiques i de distribució d'ajuda sanitària" a tots els països afectats. Al seu parer, l'OMS s'ha alarmat davant de les respostes poc contundents de la majoria de governs, així que amb l'entrada en la nova fase, tots "els països hauran de seguir les directrius al mateix ritme, proporcional al ritme dels casos positius".

¿N'hi ha prou amb les mesures dictades a Catalunya i Espanya?

La doctora Campins és clara: "S'han de complir totes les mesures de restricció i contenció que s'ordenin si es vol tallar la cadena de transmissió". En aquest sentit, assenyala que " les mesures de tancar escoles i de cancel·lar espectacles i actes multitudinaris són adequades", perquè ara per ara no és moment de fer viatges innecessaris ni anar a llocs amb grans aglomeracions de gent. Es tracta de frenar la transmissió i permetre ajornar l'arribada del pic de contagis per no col·lapsar els serveis sanitaris (sobretot les UCI), i preservar d'aquesta manera la població més fràgil, els malats amb patologies cardiovasculars i respiratòries i la gent gran.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"- @DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Quan va ser l'última pandèmia declarada?

L'any 2009, amb el brot de la grip A, coneguda com a H1N1 o grip porcina, una nova soca gripal que va afectar Mèxic i els Estats Units l'abril d'aquell any i després es va propagar en els mesos següents a Europa, cosa que va sembrar el pànic i va provocar mesures draconianes. Malgrat la por que va originar aquell hivern, la grip A s'ha convertit en una grip estacional, per a la qual hi ha vacuna.

Què es va aprendre de la grip A?

"Poca cosa", afirma la doctora Campins, que lamenta que, malgrat que d'aquell episodi van sorgir dissenys de protocols i plans per a fases prepandèmiques, en relació amb detecció precoç de positius o quarantenes, per exemple, aquests s'han demostrat que "no són prou àgils". En aquest sentit, l'especialista de la Vall d'Hebron destaca que inicialment es va pensar que la Xina no havia sigut prou hàbil per detectar el brot i contenir-lo, però amb els mesos s'ha comprovat que és un virus de transmissió ràpida.