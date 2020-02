Criteris racistes en el lloguer de pisos a Moscou

“Ho sento, però només llogo l'habitació a russos ètnics”, diu la veu a l'altra banda del telèfon. Es tracta d'un anunciant d'habitacions de lloguer. En una altra conversa, un anunciant diferent deixa clar el seu criteri: "Hola trucava per l'habitació a Beliaevo. Està lliure?", "De quin país ets?", "Però està lliure?", "D'on ets?", "Espanya". "....Espanya? Sí, està lliure". Són transcripcions de converses reals amb propietaris de pisos a Moscou.

En el primer cas, un txetxè o un rus d'origen armeni no podrien llogar el pis, perquè són d'altres ètnies tot i tenir la ciutadania russa. En el segon, es veu com hi ha una discriminació selectiva que no afecta tots els no russos. Si en lloc d'Espanya s'hagués dit Kirguizistan o Uzbekistan, l'habitació segurament no estaria lliure.

Quan es busca pis o habitació sempre hi ha anuncis amb requisits. A Rússia, hi ha una dificultat afegida. Una de les condicions que posen alguns llogaters als seus potencials inquilins és que siguin "eslaus" o "tenir aparença eslava".

Alguns moscovites tenen por que si hi entra a viure algú d'un país centreasiàtic o del Caucas, hi porti tota la seva família i ompli el pis de gent. "No vull que el meu pis es converteixi en un hostal", argumenta una dona. Un altre llogater assegura que no és racista i no té res en contra dels estrangers, però que "no vol problemes".

Per barris

Hi ha zones de Moscou on llogar un apartament és complicat per als centreasiàtics o caucàsics. El Projecte Robustory –periodisme de dades fet per acadèmics russos– va intentar analitzar tots els anuncis de Cian.ru, un dels portals de compra i venda de pisos més populars a Rússia.

Les seves conclusions van ser que en barris més populars i on el lloguer és més barat, com al Districte Nord, Kanotnia o Vnukovo, és on hi ha més anuncis que discriminen: s'arriba a un 59% d'anuncis només adreçats a "gent d'aparença eslava".

A l'altre extrem hi ha districtes com Arbat o Tverskoi, que és on menys discriminació hi ha als anuncis, amb un 0,9% i un 1,6% de pisos "només per a eslaus". Aquests barris estan situats al centre de Moscou, zones molt cares on un lloguer mitjà pot costar l'equivalent a 2.000 euros.

Els immigrants d'origen centreasiàtic no poden pagar aquests preus, ja que solen fer les feines mal pagades que els russos no volen fer. Parlem de treballadors de la construcció, repartidors de menjar a domicili o taxistes. Aquestes comunitats han crescut molt en els últims anys (especialment les d'Uzbekistan, Tadjikistan i Kirguizistan) i són les més nombroses en les zones oest i nord de Moscou.

Esclat a les xarxes socials

"Quan no trobava pis, vaig fer un post al Facebook que es va fer viral", explica Emil Al·lardkhiev, moscovita d'origen àzeri. Treballa de professor d'anglès i es va passar unes quantes setmanes buscant un pis amb moltes dificultats, ja que ell no és ètnicament rus.

Al·lardkhiev creu que aquest rebuig prové dels anys 90, quan la gent "va tenir problemes amb caucàsics". Eren anys difícils, de molta pobresa i molta delinqüència a Rússia després de la dissolució de l'URSS. Molta gent va donar suport a la publicació que va fer a les xarxes i li oferien el seu pis, però també va rebre comentaris com: "Hauries de morir", "Els micos hauríeu d'estar al zoo" o "Torna al teu país".

El seu cas es va resoldre gràcies al ressò que va tenir. Però Al·lardkhiev dubta que això hagi canviat gaire des que va trobar el pis el 2018, ja que no "s'ha parlat públicament d'aquest problema".

L'opinió pública russa no està contenta amb la immigració, i creu que s'hauria de reduir el flux de gent que entra al país. Segons dades del Centre Levada, una organització independent que recull dades d'opinió a Rússia, el 72% dels russos pensen així. Però el país perd població i el president rus, Vladímir Putin, vol atreure estrangers per compensar la caiguda en picat de la natalitat.