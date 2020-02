Rècord de temperatura a l'Antàrtida mentre l'Àrtic viu el febrer amb més gel des del 2009

Aquesta setmana s'ha arribat als 20 graus a l'Antàrtida per primer cop des que s'hi registra la temperatura. La dada s'ha produït en un punt pròxim a l'illa Seymour, un dels indrets de l'Antàrtida més allunyats del pol. Els mapes del temps fan pensar que un contundent vent de sud ha provocat el conegut com a efecte Föhn, que fa que l'aire es torni sec i càlid quan travessa una zona continental. Això hauria afavorit aquesta pujada tan forta de la temperatura.

Científics brasilers van constatar la mesura de 20,75 graus centígrads a la una del migdia del 9 de febrer, segons ha explicat al diari The Guardian Carlos Schaefer, un membre de l'equip del govern brasiler que treballa per avaluar l'impacte del canvi climàtic.

Aquest rècord arriba escassos dies després que es batés un altre rècord de temperatura, en aquest cas en zona continental de l'Antàrtida. El 6 de febrer, a la base científica Esperanza, científics argentins van mesurar una temperatura de 18,3 graus, inèdita al continent antàrtic. Cal tenir en compte que la temperatura mitjana durant el febrer a la base és de -0,5 graus. Cap dels dos rècords ha sigut confirmat encara per l'Organització Meteorològica Mundial. Es tracta de dues dades aïllades i puntuals, degudes a una situació atmosfèrica concreta però que, sens dubte, són extraordinàries a la zona.

Animation of T850 in °C (temperature at 850hPa) showing this heat wave over the Antarctic Peninsula. This will be followed tomorrow by an interesting foehn event according to GFS. https://t.co/IbZ2KFKuxM pic.twitter.com/J195ZAw1lY