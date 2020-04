El Regne Unit disfressa la tragèdia de les residències de gent gran

La tragèdia es repeteix d'un país a un altre, sense que hagin servit de res els advertiments –si n'hi ha hagut– ni els cops rebuts, especialment a Itàlia i a Espanya. Com ha passat a la comunitat autònoma de Madrid, i com també ha passat a Catalunya, el Regne Unit tampoc no ha reaccionat a temps per protegir les residències per a gent gran. La diferència, a hores d'ara, és que Londres no facilita xifres diàries dels decessos que s'hi han produït. Només hi ha una estimació de l'impacte que la pandèmia està causant entre la població de més risc gràcies al creuament d'altres dades.

A partir de la informació dels certificats de defunció, l'Oficina Nacional d'Estadística ha fet públic aquest dimarts el nombre de defuncions durant els set dies compresos entre el 28 de març i el 3 d'abril. En total, van morir 16.387 persones, 6.000 més de la mitjana que s'ha registrat habitualment en el mateix període d'anys anteriors (la setmana número 14) des que el 2005 es va començar aquest recompte.

D'aquestes 6.000 víctimes d'excés, el 57% (3.475) són morts a hospitals a causa del coronavirus. Però les autoritats sanitàries consideren que la immensa majoria del 43% restant (2.525 morts) són també atribuïbles a la pandèmia o a efectes col·laterals. Morts que es registren en la comunitat, potser per no haver anat a l'hospital tot i necessitar-ho, o bé en les residències per a gent gran. En aquest punt concret les úniques dades fiables que hi ha són les que donen els operadors, que només n'aporten a petita escala, i no en conjunt. A més, les dades ja tenen deu dies de retard i, per tant, el problema pot ser molt més greu.

El responsable de Salut Pública d'Anglaterra, el professor Chris Whitty, va assegurar dilluns, durant la conferència de premsa diària des de Downing Street, que el 13,5% de les residències de totes les illes Britàniques –poc més d'11.000, amb 400.000 persones– havien informat de casos de coronavirus. Però aquest dimarts el ministeri de Sanitat ha hagut d'admetre que, només a Anglaterra, almenys en 2.000 dels centres hi ha brots de la malaltia. La dada, doncs, suposa cinc punts més del que va apuntar Whitty, és a dir, el 18,1%. Una xifra que el sector considera molt baixa atesa la informació de què disposa.

David Behan, exresponsable de la comissió que vetlla per la qualitat assistencial dels establiments, ha assegurat aquest dimarts, en declaracions a la BBC, que el problema és molt més ampli i que les dades oficials "l'infravaloren". Behan, actualment director no executiu de HC-One, un dels grups propietaris de residències més grans de tot el Regne Unit, ha informat que en dues terceres parts de les que gestionen (232) s'han diagnosticat 2.447 casos. De moment, en les residències de HC-One el nombre de víctimes fatals s'ha elevat a 311 entre els ocupants i un treballador.

La companyia MHA, un altre dels grans operadors de centres per a la tercera edat del país, ha facilitat també aquest dimarts al matí les dades relatives a les institucions que coordina. Hi ha hagut 210 morts en 131 de les seves residències, pràcticament la meitat de les que tenen. En total, en els últims set dies, hi ha hagut 50 defuncions més que en els set anteriors.

Crida urgent

Davant d'aquesta situació, un grup d'entitats de beneficència que contribueixen financerament al manteniment o a l'ajuda de més de 300 centres han adreçat una carta al ministre de Sanitat, Matt Hancock, en què asseguren que les llars per a la tercera edat han estat "desateses" en la lluita contra el covid-19.

La Societat de l'Alzheimer, la Marie Curie, Age UK, Care England i Independent Age han instat el govern a difondre un pla integral de suport a l'atenció social durant la pandèmia. Les diferents organitzacions benèfiques demanen accés a tests i equips de protecció per al seu personal. La carta diu: "Ens horroritza la devastació que el coronavirus està causant en el sistema assistencial. Ens hem vist inundats de trucades desesperades de les persones i les institucions a les quals donem suport", que qualifiquen de "primera línia abandonada".

Age UK ha assegurat, en un altre comunicat, que "el coronavirus s'està estenen per les residències com un incendi descontrolat". I Ros Altmann, exsecretària d’estat de Pensions del Partit Conservador, ha afirmat avui a diferents mitjans de comunicació: "D'alguna manera, les residències per a la tercera edat han quedat enrere en el repartiment dels equips de protecció, també pel que fa als ingressos d'urgència als hospitals, a l'accés als ventiladors mecànics i també a l'elaboració de tests. El resultat és que, aparentment, hi ha molta més gent que mor a les residències.

En les últimes 24 hores, al Regne Unit s'han registrat 778 víctimes més, encara que només en hospitals. En total, el nombre de decessos puja ja als 12.107.