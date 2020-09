Boris Johnson confon les seves pròpies restriccions sobre el coronavirus

No ha tingut un bon dia el primer ministre britànic, sobre el qual cada vegada circulen més rumors i comentaris periodístics sobre les possibles seqüeles que li hauria deixat el coronavirus, que va partir a finals del mes de març.

I és que aquest dimarts Boris Johnson ha hagut de demanar disculpes públicament després d'haver-se confós amb les regles que el seu propi govern ha imposat al nord-est d'Anglaterra per intentar restringir els contagis de covid-19 i d'haver articulat un veritable galimaties lingüístic, en què ha dit una cosa i la contrària en poques frases.

Durant una conferència de premsa virtual celebrada a Exeter –sud-oest d'Anglaterra– per informar de les novetats que l'executiu vol tirar endavant en el terreny de la formació professional, Johnson ha sigut incapaç d'aclarir-les. Un periodista li havia demanat quines eren exactament les normes per als residents del nord-est d’Anglaterra, on a partir d'aquest dimecres s'ha prohibit legalment que els membres de dues unitats familiars es trobin sota cap circumstància en espais tancats, ja siguin domicilis particulars o restaurants.

La pregunta era l'oportunitat perquè Johnson corregís una de les secretàries d'Estat del seu govern, Gillian Keegan, que a primera hora del matí, al programa de ràdio Today de BBC 4, ja s'havia confós del tot amb la normativa i s'havia mostrat incapaç d'explicar-la.

I "misspoke" over North East Covid rules, says PM https://t.co/vIqNyXKRP6 https://t.co/YsywBMDGty — BBC Politics (@BBCPolitics) September 29, 2020

I quan li ha tocat a Johnson examinar-se, ha dit: "Pel que fa a la regla dels sis, amb excepció de zones com el nord-est on s’han introduït mesures addicionals, són sis a l’interior, sis a l’exterior, i al nord-est i en altres àrees on s'han adoptat mesures addicionals, s'han de seguir les indicacions de les autoritats locals. Però es tracta de la regla dels sis en una llar, sis en [locals d']hostaleria, però segons tinc entès, no sis fora. Aquesta és la situació allà".

L'oposició no ha trigat a fer-ne befa. Angela Rayner, número dos del Partit Laborista, ha sortit al pas dient: "Que el primer ministre no entengui les seves pròpies normes és d'una enorme incompetència. Són regles que entren en vigor aquesta nit i el govern [Johnson i Keegan] n'hauria d'estar al cas". I David Lammy, ministre de Justícia a l'ombra, ha piulat: "Quin embolic. Boris Johnson. Sembla que ni tan sols entén les normes que exigeix que segueixi el país".

What a shambles. @BorisJohnson appears to not even understand the rules he is demanding the country follows. pic.twitter.com/Tmyxb7Wauz — David Lammy (@DavidLammy) September 29, 2020

El que havia dit inicialment Johnson és una contradicció flagrant amb el que s'ha estat informant a tots els residents dels districtes afectats –Northumberland, Newcastle, Tyneside nord i sud, Gateshead, Sunderland i el comtat de Durham–, als quals se'ls ha demanat que no es barregin amb persones de diferents unitats familiars, ja sigui en interiors o en espais exteriors.

Un parell d'hores després Johnson s'ha disculpat per Twitter: "Disculpeu, m'he equivocat avui. Al nord-est les noves regles signifiquen que no es pot trobar gent de diferents llars a l'interior d'entorns socials, inclosos els pubs, restaurants i domicilis particulars. I també heu d’evitar socialitzar amb gent d'altres llars en exteriors".

Apologies, I misspoke today.



In the North East, new rules mean you cannot meet people from different households in social settings indoors, including in pubs, restaurants and your home. You should also avoid socialising with other households outside. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 29, 2020

El cas és que les queixes per la falta de claredat de les directrius del govern, i per l'absència d'escrutini parlamentari a l'hora d'imposar-les, augmenta. I si ni el primer ministre és capaç d'entendre-les i explicar-les, que les entenguin els ciutadans pot ser encara més complicat. En tot cas, l'error de Johnson es pot deure a la barreja entre prohibicions legals i recomanacions. El govern ha estat intentant aturar alguna mena de trobades socials per llei, amenaçant fins i tot amb multes molt altes, i d'altres mitjançant orientacions, només demanant a la gent que s'abstingui de fer això o allò.

Així, al nord-est d'Anglaterra s’està demanant als residents que no es reuneixin amb els seus amics al jardí d'un pub, per exemple. La nova llei que entra en vigor aquesta nit també prohibeix la socialització entre famílies diferents, però només en espais interiors.