El Regne Unit preveu fins a sis mesos abans de tornar a la normalitat

"Sis mesos" per tornar a una certa normalitat, però "amb molta incertesa" sobre el tipus de mesures restrictives, i amb moments d'actuació més dura i d'altres de més relaxació. És el que caldrà seguir fent per controlar l'epidèmia, segons la predicció que aquest diumenge a la tarda ha fet la subdirectora general de Salut del Regne Unit, Jenny Harries, durant la conferència de premsa diària sobre l'estat de la pandèmia que ofereix el govern britànic a Downing Street.

El vaticini, potser el més concret fins ara fet pels responsables sanitaris, s'afegeix al que aquest matí ha fet el ministre Michael Gove, en declaracions a la BBC, segons les quals el període especial d'irrupció en la vida dels ciutadans es mantindrà durant un "temps significatiu".

Harries, aquesta tarda, ha estat molt més concreta sobre què en pot esperar la ciutadania: "Per deixar-ho ben clar a l'opinió pública, si tenim èxit [en aplanar la corba] serà genial, però no per això haurem de tornar a una vida normal de sobte. Seria molt perillós. Si ens aturem, malbarataríem tots els nostres esforços i, per tant, potencialment podríem veure un segon esclat. Per tant, amb el pas del temps, probablement al llarg dels pròxims sis mesos, farem una revisió de les mesures cada tres setmanes, veurem cap a on anem, però en tot cas haurem de continuar fent pressió sobre la corba. I gradualment serem capaços, esperem, d'ajustar algunes de les mesures de distanciament social i podrem recuperar la normalitat." En qualsevol cas, l'aixecament de les restriccions serà sempre "gradual i espaiat en el temps", ha dit.

Per la seva banda, el ministre d'Habitatge, Robert Jenrick, que ha acompanyat Harries en la conferència de premsa, ha assegurat també: "Ningú no pretén que això s'acabi d'aquí a unes setmanes. Però si tots ens esforcem i seguim els consells mèdics podem controlar aquest virus". El cost, però, serà enorme i el temps, llarg.

Dilluns passat, quan el primer ministre, Boris Johnson, va anunciar que imposava durant tres setmanes mesures restrictives relativament semblants a les que ja s'havien posat en marxa a Itàlia, França i Espanya, va afirmar també que "passat aquest termini" revisarien la situació.

Carta de Boris Johnson

Abans de millorar, però, la situació encara es complicarà més, ha advertit Boris Johnson en una carta als seus conciutadans que a partir d'aquest dilluns començarà a arribar a totes les llars del país. Una carta amb què també ha amenaçat d'enfortir encara més les restriccions si la població no se les pren prou seriosament o si la situació no millora.

En aquest sentit, "preveiem que els nostres números empitjoraran durant les pròximes dues setmanes". "Aleshores veurem si hem aconseguit aplanar aquesta corba i comença a haver-hi un descens", ha dit Harries en la seva compareixença.

El balanç oficial de víctimes de les últimes 24 hores ha situat la xifra de morts en 1.228, 209 més que en el recompte anterior, però que suposa una millora relativa en relació als 260 de les dades recaptades fins divendres a la tarda. Quant al nombre de contagis, arriben ja als 19.522, entre els quals hi ha Boris Johnson, el ministre de Sanitat (Matt Hancock) i el príncep Carles d'Anglaterra.

La predicció de Harries i el comentari del ministre Michael Gove atiaran encara més el debat al Regne Unit sobre què és prioritari, si salvar vides o l'economia. Des d'alguns sectors de la premsa més reaccionària ja s'han començat a qüestionar les mesures de confinament imposades per Downing Street.