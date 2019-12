La reina Elisabet II crida a la "reconciliació" després dels "sotracs" de l'any del Brexit

El discurs de Nadal de la reina Elisabet II d'Anglaterra, que s'emetrà el dia 25 però que ja s'ha avançat a la premsa, tractarà de posar el focus en la "reconciliació" i la "unitat" dels britànics després d'aquest any 2019 "ple de sotragades", tant per al país com per a la família reial.

A més de l'accidentat procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, que va forçar la destitució de Theresa May com a primera ministra i l'elecció de Boris Johnson en unes eleccions anticipades, aquest 2019 també ha estat especialment difícil per a la família reial britànica, amb polèmiques com la vinculació del príncep Andreu, duc de York, amb el multimilionari J effrey Epstein, acusat d'abús de tràfic i abús sexual de menors.

Aquest mateix dimarts, de fet, el duc d'Edimburg, de 98 anys, sortia de l'hospital després de quatre dies ingressat per "condicions preexistents". El marit de la reina estava ingressat des de divendres a l'Hospital Rei Eduard VII de Londres com una "mesura de precaució", però avui a primera hora n'ha sortit per poder passar el dia de Nadal i les festes amb la seva dona a la residència de Sandringham. Però el discurs de la reina es va gravar abans d'aquest ingrés, de manera que el seu discurs no en fa esment i probablement tampoc d'altres polèmiques, tot i que només se'n coneixen extractes.

La reina, de 93 anys, remarca que "els petits passos que es fan amb fe i esperança poden fer superar diferències antigues i divisions profundament arrelades per portar harmonia i comprensió". Aquest missatge d'unitat i reconciliació ciutadana –després de la polarització social que ha generat el Brexit– serà retransmès per televisió i ràdio la tarda del dia de Nadal. "El camí, esclar, no és sempre suau i aquest any hem pogut sentir que era força mogut, però petits passos poden fer una gran diferència", afegeix.

La reina recorda que aquest 2019 s'ha commemorat el 75è aniversari del Dia D, a la Segona Guerra Mundial, quan els aliats van desembarcar a Normandia i van encetar la fi del conflicte, i ho va posar com a exemple d'aquesta reconciliació. "En el 75è aniversari d'aquella batalla decisiva, en un esperit de veritable reconciliació, aquells que havien estat antics enemics es van unir amistosament per commemorar-la a banda i banda del Canal, deixant enrere les seves diferències passades", diu la reina en el seu discurs.

El primer ministre britànic, Boris Johnson, també ha fet un discurs nadalenc, en el qual ha tingut sentides paraules de solidaritat amb els cristians que són perseguits arreu del món. "Per a ells el dia de Nadal es desenvolupa en privat, en secret i fins i tot potser en una cel·la. Com a primer ministre això és una cosa que vull canviar. Donem suport als cristians a tot arreu, ens hi solidaritzem: defensarem el vostre dret a practicar la vostra fe", ha dit Johnson en un discurs que apel·lava la seva base més conservadora.

El líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, ha aprofitat les dates nadalenques per admetre les dificultats del seu partit en les recents eleccions del 12 de desembre i ha remarcat que utilitzarà aquesta pausa per fer introspecció: "Escoltar, reflexionar i recordar totes les coses que ens uneixen: la nostra solidaritat, la nostra determinació d'afrontar la injustícia i la nostra esperança per un món millor".

Tant Johnson com Corbyn també han volgut posar en valor la feina dels treballadors públics, la policia i els professionals dels serveis de salut, que fan guàrdia en aquestes dates festives.