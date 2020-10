Antoni Trilla: "El remdesivir que li han donat a Trump està indicat només per a pacients greus"

El metge de la Casa Blanca, Sean P. Conley, assegurava divendres a la nit que el president dels Estats Units, Donald Trump, tenia símptomes lleus de covid-19, que no necessitava oxigen suplementari i que havia rebut ja la seva primera dosi de remdesivir, un medicament produït per la nord-americana Gilead Sciences Inc. Però l'administració d'aquest medicament resulta contradictòria amb les dades que es coneixen del cas, ja que el remdesivir està indicat només per a pacients molt greus de covid-19. Ens ho confirma l'epidemiòleg i cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, en una entrevista a l'ARA per valorar mèdicament la informació que ens arriba des de Washington.

La Casa Blanca diu que el president Trump està lleu, però li administren remdesivir, que és per a pacients greus. No resulta contradictori?

Efectivament, el r emdesivir està indicat només en pacients greus, que vol dir els que tenen una pneumònia o necessiten oxigen per respirar. Les dades diuen que mèdicament el remdesivir pot escurçar la durada de l'estada hospitalària, tot i que la seva associació amb una reducció de la mortalitat no és significativa des del punt de vista científic, però sí que pot fer que l'estada hospitalària passi de 9 a 6 dies. Aquesta és la part científica. Ara bé, estem parlant del president dels Estats Units, i això vol dir que probablement els metges deuen pensar que han de fer qualsevol cosa abans que se'ls posi molt malalt, i a més en plena campanya electoral volen assegurar-se que la malaltia no va a més.

Vol dir que li poden haver donat per precaució?

Des d'un punt de vista científic això no té cap base, no ens podem quedar amb la idea que el remdesivir pot servir per evitar que el pacient es posi greu. Però cal tenir en compte que no és un pacient qualsevol. En el cas de Boris Johnson [el 'premier' britànic] no sabem com va estar de greu, però va ser a l'UCI dos dies sense que se l'intubés. En tots aquests casos es prenen unes precaucions extremes. A més, el remdesivir és un medicament nord-americà, fabricat per ells, i això també és un factor polític.

Veu més probable això que no pas que estiguin amagant informació sobre la gravetat de l'estat de salut del president?

Tractant-se del president dels Estats Units, els metges no estan sotmesos a les mateixes normes de confidencialitat que amb la resta de pacients. Han de ser molt transparents en tot moment, i han d'informar del seu estat sense amagar res, perquè és un personatge públic amb unes implicacions molt grans.

Tenint en compte les característiques físiques del president Trump, com valora el risc que té com a positiu de covid-19?

Tenint en compte el que sabem d'aquesta malaltia i les característiques del president Trump, que té 74 anys, un índex de massa corporal per sobre de 30, la qual cosa es pot considerar obesitat moderada, i que han dit que és hipertens, cosa que també és un factor relatiu de risc, podem pensar que la malaltia pot ser més greu en el seu cas. La probabilitat de supervivència per a pacients amb aquestes característiques, però, és encara molt alta, del voltant del 95%, de forma que la probabilitat de morir que té és molt i molt baixa, del 6% com a molt.

I la primera dama, Melania Trump?

La primera dama s'ha quedat a casa. Melania Trump és més jove, no sembla tenir factors de risc. En condicions normals, tots dos s'haurien quedat a casa amb vigilància per si apareixien símptomes més greus. Però tractant-se del president dels Estats Units han volgut preveure la més mínima complicació i l'han portat a un molt bon hospital.