Retiren l'estudi que denunciava el risc de mort del tractament amb hidroxicloroquina

La revista científica The Lancet ha retirat l'estudi científic que alertava d'un increment del risc de mort en els pacients de covid-19 que eren tractats amb hidroxicloroquina o amb cloroquina, un medicament per a la malària que s'ha utilitzat als hospitals contra el coronavirus. Segons un comunicat de "retractació" de la revista, tres dels autors de l'estudi són els que han decidit retirar-ne la publicació perquè "ja no poden garantir la veracitat de les fonts de les dades" que van fer servir.

L'estudi comparava estadísticament dos grups de pacients, els que havien fet servir hidroxocloroquina o cloroquina i els que no. Les dades indicaven que els pacients que havien fet servir el medicament havien mort en una proporció molt més alta i havien patit també problemes cardíacs en una proporció més alta que els que no n'havien fet servir.

Atesa l'àmplia difusió del medicament com a tractament per al covid-19, i l'aposta que fins i tot presidents com Donald Trump i Jair Bolsonaro havien fet per la hidroxicloroquina com a resposta a la pandèmia, l'estudi va tenir molta repercussió i va obligar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a suspendre tots els assajos clínics que es feien amb hidroxicloroquina i cloroquina en els seus programes.

Però la mateixa OMS va decidir fa dos dies aixecar el veto a la hidroxcloroquina després de constatar, a través dels seus científics, que les dades de mortalitat no donaven motius suficients per suspendre les proves. Ahir dijous al vespre, finalment, The Lancet va publicar una retractació de l'estudi que havia motivat el veto i assegurava que els mateixos autors "no han pogut completar una auditoria completa de les dades que formen la base de l'anàlisi".

" The Lancet es pren el tema de la integritat científica de manera molt seriosa i hi ha moltes qüestions importants sobre Surgisphere i les dades que s'inclouen en l'estudi", diu el comunicat, que apunta que, segons els protocols del Comitè d'Ètica en les Publicacions i del Comitè Internacional d'Editors de Revistes Mèdiques, "es necessita urgentment una revisió" de les dades en què es basa l'estudi.

Les dades de l'estudi parteixen d'una companyia nord-americana d'analítica de salut, Surgisphere , la fiabilitat de la qual s'ha posat en dubte les últimes hores.