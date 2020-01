Rostres masegats d'Angela Merkel i Michelle Obama per denunciar la violència masclista

Les fotografies de les protagonistes de la política mundial retratades com a víctimes de violència masclista inunden des de fa setmanes els murs del centre de Milà. Els rostres d'Angela Merkel, Michelle Obama, Alexandria Ocasio-Cortez o Brigitte Macron apareixen amb la cara plena de contusions i una frase escrita en anglès que convida a reflexionar: "Només perquè soc dona". L'obra, que s'ha convertit en viral, porta la signatura del provocador artista italià Alessandro Palombo, que ha volgut denunciar la violència masclista a través de dones poderoses.

"El projecte va néixer per cridar l'atenció sobre la desigualtat de gènere", assegura a l'ARA l'artista de 46 anys. La sèrie de fotografies, entre les quals també hi ha retratades Hillary Clinton o Aung San Suu Kyi, estan acompanyades per frases en què denuncia la condició de milions de dones: "Soc una víctima de violència domèstica", "em paguen poc" o "he estat violada". "A la política mundial la presència femenina és molt petita respecte a la masculina i crec que la política hauria de donar exemple en favor de la igualtat. En canvi, també hi ha violència dins de la política, a través de l'insult, com li va passar a Brigitte Macron", detalla.

L'artista i activista social recorda indignat quan el president del Brasil, Jair Bolsonaro, es va burlar de la diferència d'edat entre la primera dama francesa i el mandatari gal. Tampoc oblida els insults racistes que ha sofert Michelle Obama, i els atacs de Donald Trump a Alexandria Ocasio-Cortez. "Són insults molt greus que autoritzen d'alguna manera la violència masclista, alhora que tiren per terra tots els esforços fets fins ara per contrarestar-la", denuncia.

Palombo admet que no ha demanat permís per fer servir les imatges de totes aquestes dones famoses, però assegura que "mai" ha tingut problemes legals amb les seves obres. "Sempre treballo amb tota llibertat, soc un artista", ha defensat. De fet, no és la primera vegada que utilitza la imatge de dones famoses per fer crítica social.

El 2015 va retratar artistes com Madonna o Angelina Jolie amb la cara desfigurada pels cops. Una provocació que "va enfadar moltíssim Brad Pitt", recorda. També ha utilitzat les princeses de Disney, els personatges dels Simpson o les heroïnes de Marvel per denunciar la violència masclista, sensibilitzar sobre el càncer de pit o cridar l'atenció sobre la inclusió social.

En el cas de l'actual campanya contra la violència masclista, Palombo assegura que el portaveu de Brigitte Macron ha declarat a la premsa que la dona del president francès ha elogiat la seva obra, malgrat que ella sigui una de les dones que apareixen amb la cara plena de masegades. "M'ocupo exclusivament de temàtiques socials però més que fer una denúncia, el que intento amb la meva feina és sensibilitzar i educar. El meu objectiu és que el meu art serveixi per reflexionar", insisteix l'artista.

Atacs a dones a Itàlia

A Itàlia, alguns líders polítics han atacat obertament dones famoses. Per exemple, el líder de la Lliga, Matteo Salvini, va convertir l'expresidenta de la Cambra dels Diputats, Laura Boldrini, en objectiu d'atacs masclistes per la seva defensa de la immigració. I l'any passat, quan era ministre de l'Interior, no va desautoritzar a qui des de les files del seu mateix partit va promoure atacs masclistes contra Carole Rackete, la capitana de vaixell de l'ONG alemanya Sea Watch que va gosar desafiar-lo. "Els episodis violents contra exponents de la política demostren que no hi ha cap lloc exempt de la violència de gènere i això mereix una profunda reflexió de tots perquè el camí per a la igualtat de gènere encara és llarg", apunta Palombo.

Un camí que a Itàlia continua fent pujada. Cada 48 hores mor una dona víctima de la violència masclista al país transalpí i la primera llei contra la violència de gènere va entrar en vigor a final de l'any passat. Les associacions de dones treballen des de fa anys perquè el govern afronti la violència masclista com un problema d'estat i els mitjans de comunicació deixin de referir-se als assassinats de dones com a crims passionals.

"A Itàlia la violència masclista és un problema molt greu que no s'afronta ni des del punt de vista polític ni social. No es vol acceptar la realitat. Passa una mica com amb la màfia, sembla com si fos millor no parlar del tema", denuncia Palombo. Una comparació gens desencertada. De fet, segons ha advertit fa poc el president de l'associació Advocats Matrimonials Italians (AMI), Gian Ettore Gassani, al país transalpí "la família i la parella maten més que la màfia".