Rússia allarga les restriccions pel covid-19 davant el repunt de casos

Tot i haver estat el primer país que va tancar la frontera amb la Xina amb l'aparició del covid-19, Rússia s'ha convertit en un dels estats més afectats per la pandèmia. Aquesta setmana acabaven les mesures de confinament dictades pel president Vladímir Putin (que ell va definir com unes "vacances" retribuïdes, evitant la paraula "quarantena"), però el govern s'ha vist obligat a allargar-ne la vigència davant l'augment de casos dels últims dies. Amb 93.558 infectats (per a 147 milions d'habitants), Rússia ja supera la Xina en nombre de contagis i se situa com el vuitè país més afectat pel covid-19. A més, Putin ha advertit avui que encara no han arribat al pic.

En una compareixença televisada i recollida per Reuters, el líder rus ha anunciat, doncs, que s'estén el període sense treballar, i ha ordenat al govern que proposi noves mesures per mitigar l'impacte econòmic d'aquesta aturada. A més, l'executiu també plantejarà mesures per aixecar les restriccions gradualment un cop superat el període de quarantena. "Hem aconseguit alentir la propagació de l'epidèmia –ha afirmat Putin–, però la situació continua sent complicada".

L'expansió del coronavirus a Rússia ha estat més lenta que en altres països, però en els últims dies s'han disparat les xifres de contagis. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 6.411 nous infectats. Amb tot, de moment ha registrat menys morts per covid-19 que la Xina (867 enfront de 4.637, respectivament) o l'Iran (que, amb un nombre similar d'infectats, suma 5.877 decessos), tot i que cal recordar que existeixen diferències entre països en els mètodes per comptar els casos.

Per això, Putin ha cridat els russos a no confiar-se i seguir a casa durant les festes de maig, que inclouen el Dia de la Victòria sobre l'Alemanya nazi, que se celebra el 9 de maig. "Els riscos de contagi s'acosten al seu màxim, l'amenaça i el perill mortal del coronavirus continuen", ha assegurat.

Tot i que la majoria de casos es concentren a Moscou (les últimes dades apuntaven als 50.000 contagis a la ciutat), Efe informa citant fonts independents que la pandèmia s'està propagant amb rapidesa per tot el país. Segons fonts oficials, Rússia ja ha fet més de 3 milions de tests de detecció de la malaltia (21 per cada milió d'habitants).

El Kremlin va tancar la frontera amb la Xina el 31 de gener (i va deixar d'expedir visats als ciutadans xinesos), però llavors ja sumava milers de casos i 170 morts per coronavirus. Inicialment, Rússia va imposar quarantenes obligatòries només als ciutadans que acabaven de tornar al país, però aviat es va veure forçat a confinar el conjunt de la població.

Paral·lelament a les declaracions de Putin, l'alcalde de Moscou, Serguéi Sobianin, ha precisat que els habitants de la capital hauran de respectar la quarantena dues setmanes més. Emmirallat en la resposta asiàtica al coronavirus, Sobianin va habilitar fa unes setmanes diversos salconduits digitals als moscovites que tinguin motius justificats per traslladar-se, informa Efe.