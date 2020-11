Sarkozy s'asseu al banc dels acusats per haver intentat subornar un jutge

França s'ha llevat aquest dilluns pendent d'un judici històric contra l'expresident Nicolas Sarkozy, a qui la Fiscalia acusa de corrupció i de tràfic d'influències. El polític conservador, de 65 anys i ja retirat, compareix davant del jutge per haver intentat presumptament corrompre el magistrat Gilbert Azibert demanant-li que l'ajudés en una altra investigació judicial a canvi d'un càrrec al Consell d'Estat de Mònaco. L'expresident, el seu advocat i el jutge s'enfronten a penes de deu anys de presó i una sanció d'un milió d'euros per corrupció activa o passiva.

Durant la investigació, la policia va posar Sarkozy sota escolta telefònica a finals de 2013, un any després que deixés la presidència al perdre les eleccions davant del socialista François Hollande. El cas es basa en les converses que va mantenir amb el seu advocat, Thierry Herzog, en les quals tots dos parlaven de com havien ofert aquest càrrec al jutge si els aconseguia informació sobre una altra investigació oberta contra l'expresident, el finançament irregular de la campanya de 2007 que el va portar a la presidència, amb donacions de la multimilionària Liliane Bettencourt, propietària del grup de cosmètica L'Oréal.

Aquesta és només la primera de diverses investigacions en curs contra l'expresident, que durant anys ha intentat que fossin arxivades: des del suposat finançament il·legal de la mateixa campanya de 2007 per part del rais libi Moammar al-Gaddafi, que li hauria donat 50 milions d'euros, fins als suborns que hauria rebut per la venda d'armes franceses al Pakistan.

De fet, els investigadors buscaven proves sobre el finançament irregular a través de Gaddafi quan van descobrir que Sarkozy es comunicava amb el seu advocat mitjançant telèfons mòbils registrats sota noms falsos, en el cas del president una línia a nom d'un tal Paul Bismuth. Segons la Fiscalia, aquelles converses van revelar que, a través del seu advocat, l'expresident havia estat en contacte amb el jutge, aleshores membre del Tribunal de Cassació, la màxima instància judicial francesa, per reclamar-li informació secreta sobre el cas Bettencourt. La policia li havia intervingut les agendes i l'expresident volia saber en quin punt estava la investigació. A canvi, va oferir al jutge un càrrec daurat a la Costa Blava. "T'ajudaré, et faré ascendir", va dir en una de les converses que han sigut parcialment publicades.

A França, les comunicacions entre client i advocat són secretes, amb l'excepció de si el lletrat participa en la comissió d'un delicte. L'afer Bettencourt va ser finalment arxivat, però el procediment per corrupció i tràfic d'influències va tirar endavant.

Sarkozy defensa la seva innocència, assegura que tot plegat és producte d'un complot i proclama que el comportament que se li imputa és un insult a la seva intel·ligència. Els seus aliats, inclosa l'exministra de Justícia Rachida Dati, també acusen la Fiscalia Anticorrupció, creada per Hollande, de biaix polític.

La imatge d'un expresident francès assegut al banc dels acusats és inèdita. El 2011 Jacques Chirac va ser jutjat i condemnat per haver ofert llocs de treball ficticis quan era alcalde de París, però no va arribar a comparèixer davant del jutge per problemes de salut. El procés contra Sarkozy es considera la principal prova de foc per a la Fiscalia Anticorrupció perquè durant tots aquests anys l'expresident l'ha posat en el punt de mira qüestionant les seves motivacions.