Segona nit de disturbis a Wisconsin per protestar contra el racisme de la policia

La tarda va començar dilluns a la ciutat de Kenosha, a l'estat nord-americà de Wisconsin, amb manifestacions pacífiques per protestar contra l'actuació d'un policia blanc que diumenge va disparar fins a sis vegades contra un home negre desarmat. La víctima, Jacob Blake, està en estat crític i ha quedat paralitzat de cintura cap avall, segons el seu pare. I va acabar per segon dia consecutiu amb crema de cotxes, destrucció i saqueig de comerços.

WARNING: this video is extremely graphic.



Police in Kenosha, Wisconsin appear to shoot a man seven times in the back at point blank range after he ignores commands. We’re no other non-lethal methods considered, @KenoshaPolice?

pic.twitter.com/dO4VimGCky — Julián Castro (@JulianCastro) August 24, 2020

A mitjanit molts veïns van sortir a veure el fum que s'elevava sobre la ciutat. Cremava una botiga de matalassos, una altra de telèfons mòbils, una església i un restaurant mexicà. Diversos edificis públics també van ser atacats. Les autoritats locals van desplegar la Guàrdia Nacional per intentar evitar els disturbis i van imposar un toc de queda a partir de les vuit del vespre, però no va servir de res. Els aldarulls es van estendre un cop més per part de la ciutat, malgrat que la policia no va deixar de llançar gasos lacrimògens. "Hem desplegat 200 agents i no sé quants vehicles blindats, però no n’hi ha prou", va admetre el xèrif David Beth, clarament sobrepassat per la situació.

Una part de Kenosha va quedar engolida per les flames. "És la nostra ciutat", va comentar atònit un veí, Mike Mehlan, de 33 anys, sense poder creure tanta destrucció. "La gent ha perdut el cap completament", va afegir. Segons va explicar, només mitja hora abans havia vist vint cotxes aturar-se un instant en una gasolinera i després dirigir-se a una zona comercial de la ciutat. El foc va començar immediatament després. Almenys una persona va resultar ferida i es desconeix si hi ha detinguts.

Altres protestes

La zona destruïda és una àrea relativament petita de la ciutat, on viuen en total unes 100.000 persones. Un veí, Wayne Gardner, fins i tot va justificar els disturbis i la crema de comerços si això serveix perquè el govern reformi la policia per evitar que es produeixin nous casos de violència contra la comunitat negra. "És trist però cal fer-ho", va declarar.

El nou cas de racisme policial també va fer que ahir es produïssin altres protestes en altres parts dels Estats Units, que també exigien una reforma de la policia. A Portland, a l'estat d'Oregon, els manifestants van encendre focs a prop de la seu de l'Associació de Policia de Portland i diverses persones van ser detingudes. Així mateix, a la localitat de Madison, també a Wisconsin, unes 4.000 persones es van concentrar al centre de la ciutat, van destruir aparadors de comerços i van calar foc als contenidors d'escombraries. Una botiga de venda de begudes alcohòliques també va ser saquejada.