Selectivitat online i promoció de curs automàtica a Itàlia

Cap aprovat general però sí més flexibilitat perquè els estudiants italians no perdin tot un curs escolar. Aquest és el pla dissenyat a Itàlia en previsió que les aules estiguin buides fins al setembre. El consell de ministres va donar llum verda ahir a un decret que permetrà que tots els alumnes passin automàticament de curs, inclosos aquells amb assignatures suspeses en el primer quadrimestre. L’executiu va aprovar a més una injecció de 400.000 milions d’euros i la suspensió d’alguns impostos a l’abril i el maig.

La ministra d’Educació, Lucia Azzolina, és contrària a l’aprovat general. Però les recomanacions del comitè científic que assessora el govern han obligat les autoritats educatives del país a buscar un pla B. La data clau és el 18 de maig. Si els alumnes poden reprendre les classes llavors, serà possible per als que acaben fer la selectivitat i la revàlida. En canvi, si, com semblen apuntar les previsions, col·legis, escoles i universitats segueixen tancats després d’aquella data, es donarà per conclòs l’actual curs acadèmic.

Els 10 milions d’estudiants italians que porten més d’un mes sense poder anar a classe passaran de curs de manera excepcional. L’avaluació final dependrà de la feina feta abans que es tanquessin les escoles i els instituts i de l’esforç demostrat durant aquests mesos de didàctica online. Els que arrosseguin matèries suspeses podran recuperar-les amb classes extra a partir de l’any següent.

El decret també introdueix alguns canvis en la maturità, la selectivitat italiana, que és obligatòria per poder rebre el títol de batxillerat i accedir després als estudis universitaris. L’examen preveu tres exàmens escrits i un d’oral. En el cas que les classes no es reprenguin, els estudiants només faran una prova oral d’una hora a través de mitjans telemàtics. La revàlida amb què es conclou el primer cicle serà substituïda per un treball.

Que tots els alumnes passin de curs “no vol dir que estiguin aprovats”, va puntualitzar la ministra en un programa televisiu de la RAI. Azzolina va justificar la decisió de promocionar tots els alumnes perquè “no tenim la certesa que hàgim arribat al 100% dels estudiants amb la didàctica online”. Itàlia no descarta que el tancament de les escoles es pugui estendre més enllà del setembre, per la qual cosa no es descarta declarar obligatòria l’educació a distància a partir del pròxim curs.

L’últim balanç oficial de víctimes del covid-19 a Itàlia deixa oberta la porta a l’esperança, tot i que havien mort 636 persones en l’últim dia, més que les 525 del dia anterior. Encara és el país amb més morts per coronavirus: 16.523. La pandèmia supera els 132.500 casos al país, però per tercer dia consecutiu baixa el nombre de pacients a les UCI.

Mentre l’emergència sanitària sembla estabilitzar-se, el govern italià treballa per alleujar la crisi econòmica. L’executiu va aprovar ahir una injecció de 400.000 milions d’euros en avals i línies de crèdit. La meitat serviran per garantir liquiditat a les empreses mentre que l’altra meitat es destinaran a potenciar les exportacions.