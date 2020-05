La comissió del Senat italià defensa la immunitat de Salvini pel bloqueig de l''Open Arms' l'estiu passat

La junta del Senat Italià que estudia retirar la immunitat a Matteo Salvini s'ha pronunciat en contra que l'exministre ultradretà sigui jutjat per haver bloquejat al mar l'estiu passat l' Open Arms amb 134 nàufrags a bord. Després de 19 dies d'angoixa, el fiscal d'Agrigent va ordenar el desembarcament urgent dels nàufrags i va obrir una investigació per segrest il·legal i prevaricació contra Salvini, aleshores ministre de l'Interior, que ara ha d'arribar a judici. El Senat italià hauria d'haver decidit sobre la immunitat de Salvini al març però el procés es va haver d'endarrerir per la pandèmia de covid-19, que ha colpejat amb severitat Itàlia.

Per asseure al banc dels acusats el líder de la Lliga, que ara és senador, la cambra ha de retirar-li la immunitat en una votació que ha de celebrar-se en el termini màxim de 30 dies. La decisió de la comissió només té un valor consultiu, però és tot un missatge. La balança s'ha decantat a última hora a favor de Salvini per la decisió dels tres senadors d'Itàlia Viva, el partit de l'ex primer ministre socialdemòcrata Matteo Renzi, de no participar a la votació a la comissió al·legant problemes de procediment. El resultat final ha estat 13 vots contra la retirada de la immunitat i set a favor.

"La decisió de la comissió no és definitiva i no perdem l'esperança que el Senat li retiri la immunitat. Esperem que hi hagi un mínim de respecte per part de les institucions i que no es permetin aquests abusos de poder motivats per interessos polítics i ideològics que posen en perill no només la democràcia sinó també la vida de persones. Va ser per això que el fiscal va ordenar el desembarcament de l' Open Arms a Lampedusa: perquè hi havia vides en joc. I això no pot quedar impune", explica a l'ARA Ricardo Gatti, responsable d'Open Arms a Itàlia.

És el tercer cop que la comissió dictamina sobre la immunitat de Salvini. En el primer cas, el del Diciotti (un vaixell dels guardacostes italians que també va ser bloquejat per Salvini), els senadors es van pronunciar en contra, però aleshores la Lliga encara tenia majoria al Senat. Després, i en el cas del Gregoretti, un altre vaixell militar italià que també va ser bloquejat durant cinc dies per Salvini, la cambra li va retirar la immunitat. Salvini va demanar aleshores ser jutjat i el procés s'ha hagut d'ajornar del juliol a l'octubre per la pandèmia.

Mentrestant, l' Open Arms continua una posada a punt a fons a les drassanes de Borriana i l'organització, que ara s'ha sumat a la lluita contra la covid-19 assistint els més vulnerables a Catalunya i a Itàlia, es prepara per tornar al mar tan aviat com sigui possible.