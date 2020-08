El Senegal també emmagatzema 2.700 tones de la substància que va explotar a Beirut

El 4 d'agost 2.750 tones de nitrat d'amoni emmagatzemades al port de Beirut van provocar una explosió que alguns van comparar a la d'una bomba atòmica. Més de 200 persones van morir, 5.000 van resultar ferides i part de la capital libanesa va quedar completament arrasada. Quatre setmanes més tard, les autoritats del Senegal mouen cel i terra per desfer-se de 2.700 tones de nitrat d'amoni –gairebé la mateixa quantitat que hi havia a Beirut– que també estan emmagatzemades al port de la capital, Dakar. Temen que la ciutat pugui córrer la mateixa sort que la capital libanesa. Curiosament, no és l'únic cas: hi ha altres ports on es concentren tones d'aquesta substància tan perillosa que, com va quedar demostrat a Beirut, pot esborrar una ciutat del mapa.

Però per què algunes ciutats emmagatzemen aquest material? El nitrat d'amoni és una substància química molt utilitzada com a fertilitzant al camp o com a explosiu en mineria. Però, això sí, hi ha una regulació molt estricta sobre on pot estar emmagatzemada i durant quant de temps. Una altra cosa és que aquesta normativa es compleixi. La seva ubicació s'acostuma a mantenir en secret per por que terroristes puguin utilitzar-la per a la fabricació de bombes.

Una comanda de Mali

En el cas del Senegal, les autoritats expliquen que les 2.700 tones que hi ha al port corresponen a una comanda feta des de Mali, el país veí. Però no han aclarit qui n'és el propietari ni què pretén fer amb aquesta gran quantitat d'una substància tan perillosa. "Hem demanat al propietari que faci les gestions necessàries per traslladar el producte fora del Senegal", ha explicat en declaracions a l'agència AFP Baba Drame, del ministeri de Medi Ambient, que també ha precisat que abans hi havia més quantitat de nitrat d'amoni al port, però 350 tones ja van ser traslladades a Mali.

Segons sembla, el propietari va sol·licitar que les tones restants fossin emmagatzemades en un hangar a la ciutat de Diamniadio, situada a tan sols 30 quilòmetres de Dakar, però no va rebre resposta del govern. Ara, però, les autoritats ja li han dit directament que no, que s'emporti el material de la capital com més aviat millor. Però no sembla que sigui tan fàcil: no fa ni una setmana hi va haver un cop d'estat a Mali, el seu president va ser enderrocat i un comitè format per militars va aconseguir el poder. A més, grups jihadistes operen al nord i al centre del país, de manera que no sembla que actualment sigui el millor lloc per traslladar una substància tan perillosa.

Altres casos

El Senegal no és l'únic país amb una patata calenta d'aquesta mena. El fiscal general del Iemen ha obert una investigació sobre l'existència d'almenys 100 contenidors de nitrat d'amoni que estarien emmagatzemats al port d'Aden des de fa tres anys. Es calcula que n'hi ha unes 4.900 tones. Per la seva banda, el govern iraquià va ordenar examinar tots els magatzems dels ports i aeroports del país immediatament després de la macroexplosió a Beirut. I, efectivament, va localitzar un carregament de nitrat d'amoni a l'aeroport internacional de Bagdad, que ara ja ha estat traslladat a un magatzem militar. Així mateix, l'Índia també n'ha traslladat recentment 697 tones que fins ara estaven emmagatzemades a pocs quilòmetres de la ciutat de Chennai, una de les més grans del país. Tot per evitar que es repeteixi una tragèdia com la de Beirut.