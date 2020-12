Quatre anys de presó per a l'advocada xinesa que va informar del covid des de Wuhan

Un fort desplegament policial bloquejava aquest dilluns del jutjat de Pudong, a Xangai, per impedir l'entrada als activistes i periodistes que intentaven accedir-hi. A dins de la sala, l'advocada Zhang Zhan, de 37 anys, era sentenciada a quatre anys de presó per haver informat a través de les xarxes socials sobre les condicions als hospitals i les cases de Wuhan en l'esclat del brot de covid-19 a principis d'any.

És la primera condemna coneguda contra un ciutadà, sigui periodista o no, per haver informat sobre la pandèmia de covid-19, dins de l'onada de detencions i desaparicions d'informadors que el govern xinès ha imposat des que va sorgir el brot, però que s'ha intensificat des de principis de desembre, segons denuncien les ONG. Els càrrecs pels quals s'ha condemnat Zhang són els de "provocar aldarulls i generar problemes", un terme genèric utilitzat per les autoritats xineses per processar periodistes o activistes i que equival al concepte jurídic de desordre públic. Segons el seu advocat, Zhang Keke, al juny la dona va iniciar una vaga de fam per protestar per la seva detenció i ara l'estan forçant a alimentar-se per intubació nasal, però el seu estat de salut és preocupant i hauria perdut almenys 15 quilos.

Zhang Zhan és una advocada que el febrer passat va decidir desplaçar-se a Wuhan per documentar l'epidèmia de coronavirus que havia esclatat en aquella ciutat d'11 milions d'habitants i que havia desembocat en un confinament estricte a tota la província de Hubei. A través de xarxes socials com WeChat, Twitter o YouTube, Zhang Zhan va emetre vídeos gravats en hospitals i als carrers de la ciutat en què criticava la resposta de les autoritats xineses a la pandèmia i també els seus esforços per censurar tota informació sobre el tema.

"No hi ha gaires ciutadans que informin [com va fer Zhang] a la Xina perquè és molt arriscat, però precisament en sorgeixen per falta de mitjans independents que expliquin el que està passant", explica per telèfon la responsable a la Xina de Human Rights Watch (HRW), Sophie Richardson. En els seus vídeos, Zhang Zhan va retratar els perjudicis que estava suposant el confinament per a molts ciutadans i posava en qüestió també el tractament mèdic que s'estava oferint als pacients, explica l'activista. "Es feia preguntes lògiques i comprensibles sobre un tema d'interès públic. Res del que va fer està penat per la llei xinesa ni per la internacional", remarca Richardson.

La censura genera dubtes

Al maig, Zhang Zhan va deixar de penjar vídeos a les xarxes socials i més tard es va saber que havia sigut detinguda. La seva condemna a quatre anys de presó agreuja encara més les preocupacions sobre la seva salut, però també "genera nous dubtes sobre el que sabem de la pandèmia de covid-19 a la Xina, sobre quanta gent s'ha infectat o ha mort realment en aquell país", remarca Richardson, que posa en dubte les xifres oficials xineses i recorda que en aquest cas la censura no afecta un afer intern xinès sinó que "té implicacions per a la salut del món sencer". "En un moment en què necessitem informació fiable del govern xinès sobre la malaltia, les autoritats es dediquen més aviat a silenciar aquells que intentaven oferir-ne", apunta.

Només aquest desembre, el govern xinès ha detingut un periodista de Bloomberg News ubicat a Pequín que informava sobre la pandèmia i a qui acusa de posar en perill la seguretat nacional, uns càrrecs molt més greus que els imposats a Zhang Zhan. També han detingut un australià que treballava per diversos mitjans xinesos i un fotògraf freelance que col·laborava amb el New York Times, a més d'un activista, tots ells acusats de desordre públic per les seves informacions sobre el covid. Des del febrer, de fet, diversos informadors no periodistes que també difonien notícies sobre el brot de covid-19 al país han estat detinguts o simplement han desaparegut.

Mentrestant, el govern de Xi Jinping ofereix un missatge triomfal sobre la seva gestió del coronavirus, que oficialment ha deixat al país on es va originar (i el més poblat del món) un total de 95.693 positius confirmats i 4.773 morts. "Les organitzacions internacionals i els governs haurien de demanar a Pequín l'alliberament de tots els detinguts i una investigació independent sobre el brot de covid i la seva gestió a la Xina", remarca Richardson.