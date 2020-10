Separats dels seus pares: el drama de 545 fills d'immigrants deportats pels Estats Units

Fins a 545 criatures s'han quedat als Estats Units sense els seus pares, que han estat deportats per l'administració Trump cap a l'Amèrica Central. Segons han denunciat els advocats de la Unió Americana de Llibertats Civils (ALCU), no han pogut localitzar-los. És un dels impactes més dramàtics de la política de "tolerància zero" amb la immigració que va portar a la separació de famílies per aterrir els immigrants i evitar que continuessin buscant un futur millor als Estats Units.

Sota aquestes directrius, l'administració Trump va començar a separar les criatures dels seus pares el 2017, tot i que no ho va fer públic fins al maig del 2018: fins a 3.800 criatures van ser afectades. Els seus pares van quedar detinguts a la frontera pendents de deportació i els seus fills eren enviats a centres de menors arreu del país. Sis setmanes després, i davant l'onada de crítiques internes i internacionals, Trump va anunciar que suspenia aquesta pràctica. Un any més tard, Trump va aprovar la detenció sine die dels menors sense papers.

El 2018 un tribunal de Califòrnia va ordenar al govern tornar a reunir les famílies separades, però els advocats de l'ALCU i altres organitzacions de defensa dels drets humans asseguren que no han pogut localitzar els pares de 545 d'aquestes criatures. La recerca s'ha complicat encara més amb la pandèmia, que el govern de Trump ha aprofitat per accelerar les deportacions en calent.

"Hem pogut localitzar molts pares deportats, però encara en busquem centenars. És una feina molt lenta i a més hem hagut d'adaptar-nos a la pandèmia", explica en un comunicat el grup Justice in Motion, que es dedica a buscar a l'Amèrica Central els pares separats dels seus fills.

La política de separació es va desenvolupar en dues parts: el 2017 amb un programa pilot secret que va afectar més de mil criatures, i el 2018 ja de manera oficial, amb 2.800 víctimes. Les primeres famílies van continuar sota custòdia després de l'ordre executiva que posava fi a aquesta pràctica, i els pares ja havien estat deportats quan el jutge va ordenar localitzar-los. L'ALCU ha pogut contactar amb 550 dels pares deportats, i creu que 25 tindrien dret a tornar als Estats Units per reagrupament familiar.

"Encara cal fer molta feina per trobar aquestes famílies. Quan em pregunten quan podran parlar amb els seus fills, per desgràcia no tinc resposta -explica Lee Gelernt, responsable d'immigració de l'ALCU-. Però no pararem de buscar-los, per molt que triguem. La realitat tràgica és que centenars de pares han estat deportats a l'Amèrica Central sense els seus fills, i aquests continuen als Estats Units amb famílies d'acollida o amb parents llunyans", afegeix.

Segons Gelernt, alguns pares dels que han pogut localitzar s'estimen més que els seus fills continuïn als Estats Units per por que siguin víctimes de violència si tornen al seu país d'origen.