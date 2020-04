Sergio Romagnani: “L’OMS va dir que no calia l’ús de les mascaretes perquè no n’hi havia prou”

A principis de febrer, quan el coronavirus només afectava aparentment la llunyana Xina, Sergio Romagnani, professor emèrit de la Universitat de Florència, va decidir comprar 200 mascaretes a 40 cèntims cadascuna perquè sabia que “serien necessàries al cap de molt poc temps”. Va escriure un article a la premsa local advertint que l’epidèmia podria arribar aviat a Itàlia, però molt pocs el van escoltar. El prestigiós immunòleg de 81 anys denuncia que l’OMS va mentir al no recomanar l’ús de mascaretes a tota la població i defensa tests massius per aïllar els asimptomàtics, com va fer el Vèneto.

A Itàlia s’hipotetitza amb una desescalada a partir del 4 de maig. ¿Creu que el país està preparat per a una nova fase tot i sumar mig centenar de morts diaris?

Crec que sí. Cal obrir al més aviat possible amb mesures que permetin reduir al mínim els contagis, perquè en cas contrari ens morirem de gana en lloc de pel virus. Un mínim risc s’ha de córrer sense caure en els errors que es van cometre a l’inici.

Quins van ser aquests errors?

El primer va ser bloquejar els vols directes des de la Xina, quan es podia entrar fàcilment al país a través de vols de connexió. Però els errors més greus tenen a veure amb les indicacions de l’OMS: no s’han fet prou tests i ha dit que les mascaretes no servien. Ara ens diuen el contrari i les duen els mateixos que abans ens deien que no calien.

¿Creu que l’OMS ha donat missatges contradictoris?

No han entès res! Els representants de l’OMS a Itàlia són buròcrates que mai han treballat realment en el sector de les epidèmies. Deien que les mascaretes només servien a qui estava infectat per no transmetre el virus. Quina tonteria és aquesta? Si la porta qui està infectat i qui no, la protecció és doble. Com més protecció, menys probabilitat d’infecció. No cal ser un geni, n’hi ha prou amb el sentit comú.

Per què deien que no servien?

Perquè sabien que no n’hi havia prou. No es pot enganyar la gent! Ara a Itàlia són obligatòries. El govern havia d’haver iniciat una producció local. Ha sigut un error dramàtic.

Donald Trump acusa l’OMS d’ocultar l’expansió del virus. ¿Hi està d’acord?

Trump ha discutit amb el viròleg més important del món, Tony Fauci, i hauria de donar gràcies a Déu de tenir-lo a prop. Però no hi ha dubte que l’OMS ha comès errors.

Els primers casos es van produir alhora als pobles de Codogno, a la Llombardia, i Vo’, al Vèneto, però l’evolució de l’epidèmia ha sigut diferent. Al Vèneto es va controlar ràpidament, mentre que la Llombardia té la taxa més gran de letalitat del país. Per què?

Perquè a la Llombardia només es van fer tests als malalts als hospitals, ni tan sols als metges, probablement perquè no en tenien prou, mentre que a Vo’ van fer tests a tothom i van descobrir que hi havia molts asimptomàtics, sobretot joves i sans, que transmetien la infecció. Els van aïllar i van frenar el contagi. Els tests s’han de fer als contactes, que són els que expandeixen el contagi. Després hi ha el cas d’Alzano Lombardo a Bèrgam, que no va ser declarat zona vermella. I això va ser un altre error gravíssim.

Hi ha qui sosté que fer tests massius no és eficaç perquè és complicat fer-ne 60 milions i perquè un pot ser negatiu, sortir al carrer, contagiar-se i creure’s immune.

No hi estic d’acord. Si s’haguessin fet almenys a la població en risc, les residències no estarien plenes de morts. Però les indicacions de l’OMS eren només als simptomàtics.

¿Creu que els tests serològics i el carnet d’immunitat podrien ser efectius per a la desescalada?

¿S’adona del que significa? Seria un certificat que diu que aquesta persona no està contagiada i no pot contagiar. ¿Amb quines proves? Fins que no sapiguem quina és la validesa dels tests, si donen falsos positius o negatius, no és possible.

¿Existeix el risc d’un rebrot en el futur?

Hi ha el risc de moltes noves onades si no es crea un gran massa de població immune perquè han estat infectats o vacunats.

Quan podrem tenir una vacuna?

Si el virus és sensible als anticossos serà més fàcil desenvolupar-la i és possible tenir-la d’aquí un any, però això no ho sabem amb seguretat.

I si no és així?

Llavors estarem exposats a una pandèmia que no s’acabarà mai. El virus encara pot infectar el 90% de la població mundial. La vida serà difícil.