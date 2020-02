El Sinn Féin impulsarà un referèndum d'unificació d'Irlanda si presideix el govern

Mary Lou McDonald, la líder que ha catapultat el Sinn Féin als millors resultats de la història del partit en les eleccions generals celebrades dissabte a Irlanda, i que ha aconseguit trencar el duopoli tradicional de la política de la república, ha advertit aquest dilluns a la tarda, en una entrevista a la BBC, que si arriba finalment a presidir el govern posarà en marxa els preparatius per a la celebració d'un referèndum d'unificació de l'illa, i demanarà al primer ministre britànic, Boris Johnson, que faci el mateix a Irlanda del Nord.

Hores abans d'aquest anunci, durant una triomfal passejada el migdia pels carrers de Dublín, McDonald havia assegurat: "Potser seré la propera 'taoiseach' [primera ministra, en llengua gaèlica]", qüestió que també ha repetit en una entrevista, aquest mateix dilluns a la tarda, a RTÉ, la televisió pública irlandesa. Les opcions hi són, però McDonald no ho tindrà fàcil, perquè el Sinn Féin difícilment aconseguirà el nombre més gran d'escons al Parlament, un cop se sàpiguen els resultats definitius.

En tot cas, políticament enfortits pel triomf en vot popular (amb el 24,5% de l'escrutini de la primera preferència), els republicans volen explorar la possibilitat de liderar un executiu amb la resta dels partits d'esquerra minoritaris. McDonald afirma: "Els resultats demostren que la gent vol polítiques diferents, nous polítics i més bon govern, i crec que el Sinn Féin en serà el nucli. Vull plantejar la formació d'un govern sense el Fine Gael ni el Fianna Fáil", els partits que fins ara han dominat el paisatge polític de l'illa durant els darrers cent anys, ha dit a RTÉ.

D'altra banda, el recompte de vots encara continuava aquest dilluns al vespre, quasi 48 hores després que s'hagin tancat els col·legis electorals. A la pràctica, passaran dies, o potser setmanes, fins que se sàpiga el nom del proper o la propera taoiseach. L'enorme fragmentació del parlament i el fet que cap partit no tindrà majoria absoluta aboca el país a un executiu de coalició o a unes noves eleccions generals.

Governi el Sinn Féin o no, el que és segur és que els seus resultats han provocat un veritable terratrèmol a Irlanda. En relació amb els dos grans partits tradicionals ja esmentats, els republicans han aconseguit un avantatge en vot popular –en primera preferència– d'1,5 punts sobre el Fianna Fáil –dreta moderada– i de 2,5 sobre el Fine Gael –centredreta liberal–, la formació del primer ministre en funcions, Leo Varadkar.

Ni tan sols els estrategues de campanya del Sinn Féin esperaven un resultat tan espectacular, fet que els va dur a presentar menys candidats que els seus rivals en alguns districtes, circumstància que ara pagaran amb menys escons al Parlament dels que haurien pogut aconseguir.

La causa té l'origen en la distribució dels vots de les segones, terceres, quartes i així successives opcions dels votants, que numeren els candidats per ordre de preferència. Un cop s'han atribuït els escons que corresponen a la primera alternativa, els vots de les restants es van sumant a la resta de candidats fins que aconsegueixen arribar al nombre de sufragis necessaris per obtenir l'escó. I a diferència del Fine Gael o el Fianna Fáil, el Sinn Féin no va presentar-ne per a tots els escons dels 39 districtes electorals.

651x366 Resultats provisionals a les 19.15, hora local irlandesa Resultats provisionals a les 19.15, hora local irlandesa

A hores d'ara, quan s'han adjudicat 139 dels 160 escons, el Sinn Féin en té 37, el Fine Gael, 31 i el Fianna Fáil, 29. El quart grup, que formen Independents per al Canvi, n'ha aconseguit, de moment, 19. Una projecció feta per la University College Dublin preveu que, amb tots els resultats escrutats, el Fianna Fáil arribarà a 45 diputats; el Sinn Féin es quedarà amb els 37 que ja té, i el Fina Gael n'aconseguirà 36. Els Verds poden arribar als 10. Amb tot, Independents pel Canvi ja ha superat aquest vespre en tres escons l'esmentada projecció.

Durant la campanya, els dos partits de l' statu quo, Fine Gael i Fianna Fáil, han assegurat que en cap cas pactarien amb el Sinn Féin la formació de govern. El primer ministre en funcions, Leo Varadkar, també ho ha descartat diumenge. Però qui sí que ha obert tímidament la porta a la negociació ha estat el líder del Fianna Fáil, Micheál Martin, tot i admetre les "significatives incompatibilitats" amb els republicans en matèria econòmica i fiscal.