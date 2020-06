Sis països demanen a la UE una estratègia per garantir el material mèdic suficient en la pròxima pandèmia

Els caps de govern d'Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca i Polònia han enviat aquest dimarts una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per reclamar que es creïn les estructures necessàries perquè la resposta europea a futures pandèmies sigui més eficient i coordinada del que ho ha estat per al covid-19, de manera que cap estat membre torni a patir per "l'escassetat de material crític" sanitari.

En un document de quatre planes, els sis països detallen les mesures que creuen que caldria emprendre per "assegurar una millor preparació a Europa per a futures crisis sanitàries a la vista de les experiències amb el covid-19", començant per "una estratègia de la UE per a la disponibilitat de medicines crítiques, aparells mèdics, PPE (material protector) i vacunes".

Dins d'aquesta estratègia, demanen que la UE fixi "uns estocs comuns estratègics de medicines crítiques i productes mèdics, com equipament protector, kits de proves, etc." que permeti garantir-ne la disponibilitat suficient per a tots els estats membres. De fet, plantegen "acordar" un llistat de medecines i material crítics "que han de ser emmagatzemats com a mínim" i també quina quantitat caldria emmagatzemar-ne "per exemple per garantir tres mesos de subministrament per a tota la UE". En aquest sentit, proposen "dividir la feina entre els estats membres de la UE" amb criteris d'"especialització intel·ligent" i establint "acords de col·laboració" per optimitzar la producció de material sanitari.

Compartir informació

La proposta destaca també la necessitat de "compartir informació" a nivell de tota la UE, tant pel que fa a la propagació de la malaltia com a la disponibilitat de material sanitari dins dels estats membres, sempre "amb respecte a la privacitat i a les lleis d'ús de dades". Per aquest fi, proposen reforçar el paper del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, segons les sigles en anglès) perquè treballi amb les autoritats sanitàries estatals en "plans de prevenció i reacció contra futures epidèmies".

També demanen una estratègia unificada de recerca per desenvolupar vacunes, una tasca "molt costosa" que caldria finançar conjuntament i dur a terme "en diàleg amb la indústria farmacèutica". Compartir dades de recerca i de diagnòstics, "establint xarxes de laboratoris que puguin ser activats quan hi hagi necessitat" per fer tests, i augmentar el finançament de la recerca de medecines i tractaments serien altres elements claus de l'estratègia comuna, tal com ha quedat evidenciat en aquesta crisi del covid-19.