Sis candidats es disputen succeir Corbyn al capdavant del laborisme britànic

Tret de sortida oficial a la cursa política pel relleu dins del laborisme britànic. Aquesta dimarts a la tarda els sis aspirants que han presentat la seva candidatura per substituir Jeremy Corbyn al capdavant del partit comencen el procés de selecció en una ronda d'intervencions davant dels membres del grup parlamentari de Westminster.

Els candidats –Emily Thornberry, Keir Starmer, Clive Lewis, Lisa Nandy, Jess Phillips i Rebecca Long-Bailey– representen totes les sensibilitats de la formació, tant en l'eix ideològic com en relació amb la pertinença a la Unió Europea.

L'ala moderada la componen Thornberry, Starmer i Nandy; la corbynista està abanderada per Long-Bailey; i els socialistes, que s’han distanciat progressivament del mateix Corbyn, estan representats per Phillips i Lewis. Alhora, Nandy i Long-Bailey són considerades brexiters sense dubtes mentre que Phillips, Lewis, Starmer i Thornberry són ramainers de soca-rel.

El nou líder serà triat directament pels militants i simpatitzants registrats –al voltant de 500.000 persones– entre els aspirants que hagin aconseguit l’aval de, com a mínim, el 10% dels parlamentaris, tant els del grup de Westminster com els encara eurodiputats a Estrasburg. El resultat de l’elecció es donarà a conèixer en un congrés extraordinari que tindrà lloc el 4 d’abril.

Només dues opcions amb possibilitats

Tot i la diversitat de matisos i polítiques diferents en temes tan diversos com l’emigració, Europa, l'emergència climàtica o la política exterior que representen els sis noms en disputa, a la pràctica, i segons una enquesta de YouGov feta pública recentment en diferents mitjans de comunicació britànics, només són dos els veritables aspirants a recollir la pobra herència que deixa enrere Jeremy Corbyn: Keir Starmer i Rebecca Long-Bailey.

El primer, representant de l’anomenada despectivament elit metropolitana laborista, ha sigut el ministre per al Brexit a l’ombra de Jeremy Corbyn i un dels grans impulsors del canvi de posició del partit cap a advocar per un segon referèndum sobre la pertinença a la Unió Europea. Una política que ha conduït el laborisme a la pitjor derrota electoral des del 1935. Malgrat això, i d’acord amb l'enquesta esmentada anteriorment, Starmer compta amb el 31% de la militància a favor de la seva opció.

L’ala corbynista del partit, però, ja ha destacat la procedència de classe mitjana de Keir Starmer i el fet que sigui un prestigiós jurista, aparents entrebancs, a parer dels seus crítics, que frenarien la necessària reparació dels vincles del partit amb els tradicionals sectors obrers del nord d’Anglaterra, que en els comicis del 12 de desembre es van inclinar majoritàriament pels tories.

Per la seva banda, Rebecca Long-Bailey, que ha anunciat la seva candidatura en les últimes hores d’aquest dilluns, està considerada la candidata del continuisme corbynista. Tot i que YouGov la situa en segon lloc per darrere de Starmer, Long-Bailey compta amb el suport de Len McCluskey, president del sindicat Unite, el màxim finançador del laborisme, d’Ian Lavery, president del Partit Laborista, i del grup Momentum, considerada la força de xoc del corbynisme. El fet que sigui una dona –el laborisme, a diferència que els tories, mai no n’han tingut cap com a líder– i que sigui del nord d’Anglaterra són altres dels factors que fan de Long-Bailey una molt seriosa aspirant.

Guanyi qui guanyi, Starmer o Long-Bailey, la travessa del desert del futur líder laborista no ha fet més que començar.